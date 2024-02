Maxi discarica abusiva nel Parco di Veio: sequestro in corso

Sequestrata discarica abusiva nel Parco di Veio: uomo denunciato per reati ambientali

La polizia locale di Roma ha sequestrato una discarica abusiva di circa 3.000 metri quadri all’interno del Parco di Veio, uno dei parchi più estesi del Lazio. Un uomo è stato denunciato per i gravi reati ambientali riscontrati. Oltre ad essere un’area di grande valore naturalistico, il Parco di Veio ospita anche importanti reperti archeologici di epoca etrusca e romana, nonché complessi e monumenti medievali.

Sversamento illegale di rifiuti pericolosi nel Parco di Veio

Il sequestro è avvenuto a seguito di un’indagine condotta dall’Unità Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) sulla base di segnalazioni di illeciti ambientali nell’area protetta. Gli agenti hanno scoperto uno sversamento illegale di oltre 700 metri cubi di rifiuti pericolosi e non pericolosi, tra cui elettrodomestici, scarti di lavorazione edile, materiali elettronici e bombole del gas. Questi rifiuti erano stati abbandonati a terra, rappresentando un grave rischio di inquinamento per le falde acquifere sottostanti. Un uomo italiano di 55 anni è stato individuato come responsabile di quest’attività illecita e denunciato. Al momento, sono in corso ulteriori accertamenti per identificare eventuali altre persone coinvolte.

Indagini in corso per valutare il danno ambientale

La polizia locale ha annunciato che, in collaborazione con i guardiaparco dell’Ente Regionale Parco di Veio, saranno effettuate ulteriori verifiche per valutare l’entità del danno ambientale causato dalla discarica abusiva. Questo intervento mira a preservare l’ecosistema del parco e a garantire la tutela dei reperti archeologici presenti. La polizia locale ha sottolineato l’importanza di contrastare il fenomeno delle discariche abusive, che rappresentano una grave minaccia per l’ambiente e la salute pubblica.

La discarica abusiva nel Parco di Veio rappresenta un grave reato ambientale che danneggia irrimediabilmente il nostro patrimonio naturale e culturale. Siamo determinati a individuare tutti i responsabili e a farli pagare per le loro azioni illegali, ha dichiarato un portavoce della polizia locale.

Il sequestro della discarica abusiva nel Parco di Veio è un importante passo avanti nella lotta contro l’abusivismo ambientale. È fondamentale che le autorità continuino a vigilare e ad adottare misure severe per prevenire e reprimere tali illeciti, al fine di preservare le nostre risorse naturali e culturali per le generazioni future.

