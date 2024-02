Maxi Lopez rivela l’agonia emotiva durante la diagnosi della malattia di Wanda

Maxi Lopez: il momento in cui ha scoperto la diagnosi di leucemia di Wanda Nara

Il conduttore radiofonico Matías Martin ha intervistato Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara, per parlare del momento in cui ha appreso la diagnosi di leucemia della sua ex moglie. Maxi ha raccontato che è stato svegliato alle quattro del mattino da numerose chiamate da parte di un amico medico e dalla sua ex suocera. Dopo aver capito che qualcosa di grave stava accadendo, ha deciso di organizzare un viaggio per raggiungere Wanda. Tuttavia, la situazione si è aggravata e Wanda gli ha chiesto disperatamente di raggiungerla immediatamente. Maxi ha dovuto cambiare il biglietto e partire da un giorno all’altro. Nonostante avesse appena avuto una figlia con la sua compagna Daniela, Maxi ha deciso di mettere da parte tutto e di essere al fianco dei suoi tre figli con Wanda.

Maxi Lopez: la priorità di stare vicino ai suoi figli

Maxi ha sottolineato che la sua compagna Daniela è stata una grande supporto durante quel periodo difficile. Ha ammirato la sua forza e il modo in cui ha affrontato la situazione. Prima che la notizia si diffondesse, Maxi ha voluto parlare con i suoi figli per spiegare loro cosa stava accadendo. Ha preso un volo il più velocemente possibile per raggiungere i suoi bambini, ma quando è sceso dall’aereo ha scoperto che qualcuno aveva già fatto una dichiarazione pubblica sulla situazione. Nonostante ciò, è rimasto con i suoi figli per 15-20 giorni, cercando di essere presente e di sostenerli in ogni modo possibile.

Maxi Lopez: l’importanza di essere presente per i suoi figli

Maxi ha concluso l’intervista sottolineando l’importanza di essere presente per i suoi figli durante quel periodo difficile. Nonostante le circostanze complicate, ha cercato di trascorrere il maggior tempo possibile con loro, ascoltandoli e sostenendoli. Ha ammesso che la situazione era tesa, ma la sua priorità era stare accanto ai suoi figli e fare tutto il possibile per aiutarli. Maxi ha dimostrato di essere un padre premuroso e determinato a essere presente nella vita dei suoi bambini, nonostante le difficoltà che la vita gli ha presentato.

Maxi Lopez ha dimostrato di essere un padre amorevole e devoto, pronto a mettere da parte tutto per stare accanto ai suoi figli in un momento così difficile. La sua storia è un esempio di forza e determinazione nel sostenere i propri cari durante le avversità.

