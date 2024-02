Mazzarella di Bper Banca: Transizione energetica e innovazione per il futuro

Flavia Mazzarella: La Transizione Energetica e le Sfide della Digitalizzazione

Flavia Mazzarella, presidente di Bper Banca, ha sottolineato l’importanza delle sfide future legate alla transizione energetica, alla digitalizzazione e alle innovazioni tecnologiche durante l’incontro ‘Torino Capitale della cultura d’impresa’ presso l’Unione Industriali Torino. In un contesto di rapido e imprevedibile cambiamento macroeconomico, Mazzarella ha evidenziato la necessità di affrontare tali sfide in modo proattivo.

“Siamo in un contesto macroeconomico di grande mutamento, repentino e spesso imprevisto”

Bper Banca: Partner per l’Evolvere di Torino

La presidente Mazzarella ha espresso fiducia nel potenziale di Torino nel superare le sfide attuali, sottolineando il ruolo di Bper Banca come partner affidabile per sostenere le imprese in questo periodo di significativa trasformazione. La collaborazione tra istituzioni finanziarie e imprese è fondamentale per favorire lo sviluppo e l’innovazione nel contesto economico in evoluzione.

“Ci aspettiamo che Torino riesca a vincere questa sfida e noi, come Bper Banca, possiamo essere un partner credibile per affiancare le imprese in questo momento di grande evoluzione”

Dario Gallina: Torino, Terra di Opportunità e Innovazione

Il presidente della Camera di commercio di Torino, Dario Gallina, ha sottolineato l’importanza della storia imprenditoriale e dell’innovazione radicate nel territorio torinese. Guardando al futuro, Gallina ha evidenziato l’importanza di integrare elementi come cultura, turismo e qualità della vita per creare un ambiente favorevole alla crescita economica e all’occupazione giovanile. Promuovere l’identità locale e offrire opportunità lavorative ai giovani sono pilastri fondamentali per il progresso della regione.

“Siamo un territorio dove è nata l’impresa, l’industria, la capacità di saper fare e innovare. Partiamo da qui guardando al futuro, aggiungendo altri ingredienti, come cultura, turismo e qualità della vita; un mix fantastico per ispirare i giovani, offrendo loro molte opportunità lavorative. L’importante è partire dalla propria identità”

About The Author