Mbappe firma contratto quinquennale con Real Madrid: motivi della sua partenza dal Psg

Kylian Mbappe firma con il Real Madrid: Marca rivela i dettagli dell’accordo

Il talentuoso attaccante francese Kylian Mbappe ha ufficialmente siglato un contratto di cinque anni con il Real Madrid, iniziando il 1° luglio. Il trasferimento avviene a parametro zero dal Paris Saint-Germain, confermando le voci che circolavano da tempo sul suo passaggio alla squadra spagnola. Il quotidiano sportivo Marca ha riportato in esclusiva i dettagli di questa importante mossa nel mondo del calcio.

“Mbappe ha informato il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi la scorsa settimana in un incontro che, secondo il rapporto, si è svolto in ‘un’atmosfera cordiale’”.

Mbappe chiude definitivamente con il Paris Saint-Germain

Giunto al Psg nel 2017 proveniente dal Monaco, Mbappe avrebbe comunicato al club parigino di non voler ricevere ulteriori offerte in quanto ha già firmato con il Real Madrid. L’accordo, secondo Marca, è stato concluso due settimane fa, sebbene non vi siano ancora conferme ufficiali da entrambe le parti coinvolte. Questo passaggio sancisce la fine di una era per il talentuoso attaccante in maglia parigina.

Indecisione e futuro di Mbappe: le dichiarazioni passate

Nonostante le voci sul suo trasferimento, Mbappe aveva dichiarato all’inizio di gennaio di non aver ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Tuttavia, le ultime informazioni rivelate da Marca confermano il suo imminente approdo al Real Madrid, gettando luce su una delle trattative più chiacchierate nel mondo del calcio. Con il suo talento e la sua esperienza, Kylian Mbappe si prepara a intraprendere una nuova avventura nella prestigiosa squadra spagnola.

About The Author