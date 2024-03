Mediaset: Cambiamenti nella programmazione di Terra Amara

Dal 11 marzo, la programmazione di Mediaset subirà un importante cambiamento riguardante la trasmissione di Terra Amara. Dopo aver occupato il daytime dal lunedì al sabato, ora si prospetta un nuovo scenario per i telespettatori abituati a seguire le vicende della soap turca.

Una nuova collocazione per Terra Amara

A partire da questa data, i fan potranno godersi Terra Amara solo il venerdì in prima serata, alle 21:25, con la trasmissione di due episodi consecutivi. Questo cambiamento segue il successo ottenuto dalla soap dopo il suo approdo nel prime-time di Canale 5 lo scorso novembre. Terra Amara si è rivelata un’importante risorsa per Mediaset, che l’ha utilizzata per integrare la sua programmazione in momenti in cui mancavano eventi sportivi o reality show come il Grande Fratello. Dal mese di gennaio, la serie è stata spostata al giovedì in prima serata per venire in concorrenza con altre produzioni televisive. Durante la settimana di Sanremo, Terra Amara è stata trasmessa per tre prime serate consecutive, dimostrando il suo successo di pubblico. Ultimamente, la soap è stata programmata per il venerdì, prendendo il posto di Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis.

Nuovi arrivi nel daytime di Canale 5

Con il cambio di collocazione di Terra Amara, sarà Endless Love a prendere il suo posto nel daytime di Canale 5. Questa soap turca, vincitrice di un International Emmy, porterà sullo schermo la storia d’amore tra Kemal e Nihan, due giovani ostacolati dalla famiglia di lei nel loro percorso sentimentale. La serie prevede la trasmissione di più di 220 episodi, in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 e il sabato alle 14:30 con un doppio episodio. Nel frattempo, su Mediaset Infinity sono disponibili in esclusiva altre serie turche come My Home My Destiny, Interrupted – L’amore incompiuto, Dreams and Realities – La forza dei sogni e Everywhere I Go – Coincidenze d’amore, in streaming a partire dal 1° marzo.