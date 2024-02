Medicina: Banca dati e quesiti da maggio, il nodo dei “quartini”

Nuove Prospettive per il Test di Medicina

Le incertezze attorno al test di Medicina si stanno gradualmente dissipando, almeno per quanto riguarda le prove di quest’anno. Oltre alle informazioni già note sul ritorno del test nazionale cartaceo in due date prestabilite, si aggiungono dettagli su una delle novità più attese dagli aspiranti medici: l’introduzione di una banca dati contenente 7.000 quesiti, simile a quella utilizzata per l’esame di guida. Questa batteria di domande dovrebbe essere pronta circa venti giorni prima delle rispettive sessioni d’esame.

In Arrivo un Decreto Ministeriale Cruciale

L’attesa è ora per il prossimo decreto ministeriale, che dovrebbe stabilire i dettagli operativi del test. Questo decreto, atteso a breve, sostituirà il precedente annullato da una sentenza del Tar, insieme al vecchio bando di concorso e alla graduatoria dell’anno precedente. Si prevede che il ministero dell’Università indichi il luogo e il modo in cui verranno pubblicati i quesiti, probabilmente non sul sito del consorzio Cisia, responsabile dei test Tolc-Med del 2023.

Dettagli sulle Prove e Nuove Sfide

Il decreto dovrebbe confermare la struttura delle future prove, che prevedono 60 domande a risposta multipla e 100 minuti di tempo a disposizione. Le domande copriranno varie aree, tra cui competenze di lettura, ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. Inoltre, si prevede un ritorno alla registrazione tramite il portale Universitaly e la gestione della graduatoria da parte del consorzio Cineca. Alcuni nodi critici, come la questione dei “quartini” e il numero di posti disponibili, restano ancora da affrontare in vista delle imminenti prove di ammissione.

In questo modo, rispettando l’accuratezza dei fatti e utilizzando un linguaggio chiaro e accessibile, l’articolo offre una panoramica delle ultime novità riguardanti il test di Medicina e le sfide che gli aspiranti studenti dovranno affrontare.

About The Author