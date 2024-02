“Megève: in vendita l’enigmatico Chalet de l’Inconnu, con tutti i suoi misteri”

Megève: la stazione sciistica delle celebrità

Megève, una delle più famose stazioni sciistiche dell’Alta Savoia, è da sempre meta di celebrità e personaggi di spicco. Fondata negli anni Venti dai Rothschild per competere con le località tedesche, Megève ha attirato nel corso degli anni personaggi come Pierre Niney, il re del Belgio e Brigitte Bardot, attratti dal suo fascino e dalle sue piste di sci. La località offre una vasta scelta di strutture di lusso, tra cui il Four Seasons e il romantico Fermes de Marie. Inoltre, sul sito Le Collectionist è possibile trovare numerose proprietà private disponibili per l’affitto stagionale, anche a prezzi che si avvicinano ai 50.000 euro a settimana. Tuttavia, è importante sottolineare che Megève non è una meta economica, con il prezzo al metro quadro che supera addirittura quello di Parigi.

Lo Chalet de l’Inconnu: un capolavoro di lusso e fascino rustico

Le proprietà in vendita a Megève sono rare, quindi quando si presenta l’opportunità di acquistare un indirizzo eccezionale, si tratta di un evento immobiliare. Uno di questi indirizzi è lo Chalet de l’Inconnu, costruito alla fine degli anni Trenta da due celebrità, Jean Walter e Henry Jacques Le Même. Il progetto è stato concepito da Juliette, moglie di Jean Walter e collezionista d’arte, che ereditò una preziosa collezione di capolavori. Lo chalet è un connubio di grande lusso e fascino rustico, con uno stile barocco alpino caratterizzato da volte ogivali, rivestimenti in legno e maioliche dipinte a mano offerte dal re del Marocco. L’ingresso esterno è decorato con affreschi monumentali di Albert Decaris. Questa residenza di 650 metri quadrati e sette camere da letto è stata recentemente rilevata da Thibaud Elzière, Robin Michel e Antoine Pioger, che hanno conferito allo spazio tutto il lusso di un tempo, con ampie zone giorno conviviali, piscina interna riscaldata, cucina professionale, ski room, sala multimediale, sala degustazione e cantina. Inoltre, è stata aggiunta una sontuosa spa di ispirazione Art Déco. Il prezzo di questa straordinaria proprietà è disponibile su richiesta, ma considerando il prezzo medio delle case a Megève, potrebbe superare gli 8 milioni di euro.

Un’esperienza di lusso per intenditori

Lo Chalet de l’Inconnu è una residenza esclusiva per intenditori che apprezzano il lusso e la storia. L’arredamento luminoso e modernizzato, unito al rispetto per la storia e all’attenzione ai dettagli, rendono questa proprietà unica nel suo genere. Con una vasta gamma di servizi e comfort, tra cui una spa di ispirazione Art Déco, questa residenza offre un’esperienza di lusso senza pari. Se siete interessati a vivere un soggiorno indimenticabile a Megève, lo Chalet de l’Inconnu potrebbe essere la scelta perfetta. Tuttavia, è importante tenere presente che questa proprietà è destinata a un pubblico di alto livello, con un prezzo che riflette il suo prestigio e il suo valore storico.

About The Author