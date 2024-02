Meghan Markle chiama Kate Middleton per riconciliare: un nuovo inizio?

Meghan Markle e Kate Middleton: un tentativo di riconciliazione?

Secondo quanto riportato da Us Weekly, sembra che Meghan Markle abbia fatto un gesto di pace nei confronti di Kate Middleton. La Duchessa di Sussex avrebbe telefonato a Kate per sincerarsi del suo recupero dopo l’operazione all’addome e per discutere della sua convalescenza. Non solo Meghan, ma anche il Principe Harry avrebbe cercato di riavvicinarsi alla famiglia reale. Recentemente, infatti, Harry è volato a Londra per visitare suo padre, il Principe Carlo, dopo la diagnosi di cancro.

Un segnale di riavvicinamento tra i Sussex e la Royal Family

Sembra che ci sia un’atmosfera di distensione tra i Sussex e la Royal Family. Un altro segnale di riavvicinamento sarebbe l’istituzione di un sito web per i “Duchi di Sussex” e la decisione di cambiare il cognome dei loro figli, Archie e Lilibet, che ora saranno ufficialmente Sussex. Tuttavia, nonostante questi gesti, Meghan sembra avere l’intenzione di riconciliarsi con Kate senza interferire nel rapporto tra William e Harry, che è ancora molto teso.

La strategia di Meghan e Harry per riavvicinarsi alla Royal Family

Nonostante il loro amore non sia mai sbocciato, Meghan sembra voler ristabilire un rapporto con Kate. Secondo quanto riportato dalla rivista americana, Meghan desidera ricucire i rapporti con la cognata, ma senza intromettersi nella relazione tra William e Harry. Durante la sua visita a Londra per incontrare suo padre, il Duca di Sussex è stato costretto a soggiornare in un hotel e non ha avuto contatti con suo fratello. Tuttavia, potrebbe essere più facile per le due cognate riavvicinarsi. La strategia dei Sussex è chiara, ma resta da vedere se la Royal Family li accoglierà di nuovo a braccia aperte.

Il ritorno del Principe Harry in California: cosa è successo nell’incontro con il Principe Carlo?

Dopo l’incontro con suo padre, il Principe Harry è già tornato in California. Non sono state fornite ulteriori informazioni sull’incontro tra Harry e il Principe Carlo, ma sicuramente c’è molto da discutere considerando la situazione attuale. Resta da vedere se questo tentativo di riavvicinamento porterà a una riconciliazione duratura tra i Sussex e la Royal Family.

