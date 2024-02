Melissa Satta compie 38 anni: Berrettini tace sui social. Fine dell’amore?

Melissa Satta compie 38 anni: la mancanza di auguri da parte di Matteo Berrettini alimenta le voci sulla fine della loro relazione

Oggi è un giorno speciale per Melissa Satta, che festeggia il suo 38esimo compleanno. Tuttavia, tra gli auguri ricevuti sui social manca un nome significativo: quello del fidanzato Matteo Berrettini. Questa assenza ha sollevato interrogativi sullo stato attuale della loro storia d’amore e sembra alimentare sempre più i rumors sulla presunta fine della loro relazione. Nonostante Melissa abbia condiviso numerosi auguri sui suoi canali social, l’assenza di Berrettini ha fatto emergere ancora di più le speculazioni riguardo alla fine della loro storia.

Le voci sulla crisi tra Melissa Satta e Matteo Berrettini

Da tempo circolano voci sulla crisi tra i due, ma finora non sono state né confermate né smentite ufficialmente. Solo il sito di Fabrizio Corona, Dillinger News, sembra aver gettato luce sulla situazione, dichiarando che “La storia è a gli sgoccioli”. Il mancato messaggio di auguri da parte di Berrettini sembra essere la conferma definitiva di una possibile rottura, nonostante nessuno dei due abbia fatto annunci ufficiali in merito. Melissa ha dovuto affrontare le critiche riguardo al presunto impatto negativo sul rendimento sportivo di Berrettini, difendendo il suo diritto alla felicità e all’amore.

Melissa Satta difende la sua felicità e l’amore con Matteo Berrettini

Nonostante le speculazioni e le critiche, Melissa ha difeso la sua relazione con Matteo Berrettini. In un’intervista, ha dichiarato: “Sono felice con Matteo e non permetterò a nessuno di mettere in discussione la nostra storia. Ognuno ha il diritto di cercare la propria felicità e l’amore, e noi lo stiamo facendo insieme“. La showgirl ha sottolineato che il suo sostegno al fidanzato è incondizionato e che non crede che la loro relazione abbia un impatto negativo sulle prestazioni sportive di Berrettini. Ha anche aggiunto che la loro storia d’amore è privata e che non sente la necessità di condividerla costantemente sui social media.

Nonostante le voci sulla fine della loro relazione, Melissa Satta e Matteo Berrettini non hanno ancora fatto annunci ufficiali in merito. Resta da vedere se il tennista si farà vivo con un messaggio di auguri per il compleanno di Melissa o se le speculazioni sulla fine della loro storia continueranno a circolare.

