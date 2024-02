Melissa Satta: difendere l’onore contro gli attacchi mediatici

Melissa Satta, ex velina e celebre personaggio pubblico, si è trovata al centro di una tempesta mediatica a causa di alcuni titoli sensazionalistici diffusi da testate nazionali ed estere riguardanti la sua vita privata. Dopo essere stata etichettata come “sex addicted” a seguito della fine della sua relazione con il tennista Matteo Berrettini, la Satta ha deciso di reagire e difendersi legalmente contro le accuse diffamatorie.

La denuncia sui social: una madre sotto attacco

Nel corso delle sue Instagram Stories, Melissa Satta ha espresso il suo sgomento dinanzi alle calunnie diffuse online e ha ribadito il suo diritto a difendere la propria reputazione e quella del figlio. Con forza e determinazione, ha annunciato di aver preso provvedimenti legali contro quanti diffamano la sua immagine pubblica, sottolineando che prima di tutto è una donna e una madre che non intende subire ingiustizie senza reagire.

La lettera aperta: una battaglia per la verità e contro lo sciacallaggio mediatico

In una lettera condivisa insieme al suo avvocato, Melissa Satta ha denunciato l’invasione della sua privacy e la diffusione di notizie false e dannose da parte di certe testate giornalistiche. Ha ribadito il suo diritto a difendersi dagli attacchi mediatici e a non essere etichettata in modo lesivo, sottolineando che le violenze verbali possono essere altrettanto dannose di quelle fisiche. Con coraggio e determinazione, si è dichiarata pronta a portare avanti la sua battaglia per la verità e la correttezza nell’informazione.