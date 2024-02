Melissa Satta e Matteo Berrettini: Crisi imminente prima di San Valentino?

Melissa Satta e Matteo Berrettini: una relazione in crisi?

La relazione tra Melissa Satta e Matteo Berrettini sembra attraversare un periodo di difficoltà. Durante una puntata di un noto programma televisivo condotto da Simona Ventura e Paola Perego, l’astrologo Simon & The Stars ha stilato una classifica dei segni zodiacali più fortunati. Ed è proprio qui che è emersa la verità: il segno dell’Ariete, come il tennista Berrettini, vivrà momenti difficili in amore questa settimana.

Un’ombra di dubbio sulla solidità della loro relazione

Durante l’ultima puntata di Citofonare Rai 2, l’astrologo televisivo Sandro Pirrotta ha gettato un’ombra di dubbio sulla solidità della relazione tra Melissa Satta e Matteo Berrettini. Le sue parole hanno fatto tremare i fan: “Potrebbero Melissa e Matteo non passare San Valentino insieme”. Questo ha alimentato i sospetti di una possibile rottura tra i due.

Pirrotta non ha fornito dettagli su cosa stia effettivamente accadendo tra i due innamorati, ma l’aria è carica di tensione. Sembrerebbe che la coppia stia attraversando un periodo turbolento. A sostenere questa tesi c’è il fatto che Melissa Satta si sia presa un weekend di pausa a St. Moritz in compagnia di colleghi del mondo dello spettacolo, ma senza Matteo al suo fianco. Berrettini, infatti, non ha partecipato a questa gita imperdibile, giustificandosi con degli allenamenti di tennis. Tuttavia, potrebbero esserci motivi più profondi che si celano dietro la loro storia d’amore tanto chiacchierata.

Una storia d’amore iniziata nel 2023

La storia d’amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini è iniziata nel 2023, dopo alcuni gossip iniziali. Hanno reso ufficiale il loro fidanzamento durante il 37esimo compleanno dell’ex velina e da allora si sono mostrati spesso insieme. Nonostante le critiche sul fatto che questa relazione potesse influire sulla carriera sportiva di Berrettini, i due non hanno mai smesso di sostenersi reciprocamente. Matteo ha anche costruito un bel rapporto con il figlio di Melissa, Maddox, nato nel 2014.

Tuttavia, ultimamente sembra che le cose non vadano per il meglio. Naturalmente, queste sono solo indiscrezioni, poiché i diretti interessati non hanno ancora commentato i recenti pettegolezzi. Resta solo da aspettare per scoprire la verità su questa delicata situazione.

About The Author