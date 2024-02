Meloni amplia la destra Ue: Zemmour si unisce al movimento

Giorgia Meloni allarga la destra europea con l’ingresso di Reconquete!

Giorgia Meloni continua a espandere il campo della destra europea, con l’ingresso del partito francese Reconquete! nel suo gruppo all’Eurocamera. Reconquete!, fondato dall’ex giornalista e scrittore francese Eric Zemmour e con Marion Marechal come vicepresidente esecutivo, ha un eurodeputato che si unirà al gruppo di Meloni. Questo allargamento fa rumore non solo a Strasburgo, ma conferma anche la tendenza di Fdi ad avvicinarsi alle destre considerate più estreme a Bruxelles.

Marion Marechal sottolinea la comune lotta all’immigrazione clandestina e alla propaganda Lgbt e woke. Ha dichiarato: “Con Meloni abbiamo una visione comune e Ecr è la nostra famiglia naturale”. Tuttavia, l’ingresso di Reconquete! nel gruppo Ecr non è stato ben accolto dai Popolari. Manfred Weber ha inviato un chiaro messaggio alla premier italiana riguardo a un possibile ingresso di Viktor Orban in Ecr. I Popolari interpretano l’adesione di Zemmour come un fatto distante dal Ppe, sottolineando che Reconquete! è entrato nel gruppo e non nel partito di Ecr, lasciando aperta la possibilità di un coinvolgimento indiretto di Meloni.

Eric Zemmour: un personaggio controverso

Eric Zemmour, di origine ebreo-algerina, è un personaggio che non passa inosservato. Negli ultimi anni ha suscitato numerose polemiche e ha subito diverse condanne per diffamazione, l’ultima delle quali è arrivata di recente. Nel 2021 ha affermato che “il Nord Italia avrebbe dovuto essere francese” e che “non c’è differenza tra Milano e Nizza”.

Queste dichiarazioni hanno attirato l’attenzione di Pd, Iv e M5S, che hanno attaccato Fdi per aver accolto Zemmour. I pentastellati hanno dichiarato: “Con Zemmour, Fdi diventa Fratelli di Francia”. La vicepresidente del Pe Pina Picierno del Pd ha definito Zemmour come “un personaggio antisemita e molto discutibile”.

La difesa di Fdi

Fdi ha respinto gli attacchi, definendoli ignoranti e sottolineando che i critici temono che la destra di Meloni non possa più essere ignorata. Fdi continua a difendere l’allargamento del campo della destra europea, sostenendo che con Meloni hanno una visione comune nella lotta all’immigrazione clandestina e alla propaganda Lgbt e woke.

L’ingresso di Reconquete! nel gruppo di Meloni rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione della destra europea. Resta da vedere come questa alleanza influenzerà il panorama politico europeo e se altri partiti seguiranno l’esempio di Fdi nell’allargare il proprio campo di alleanze.

