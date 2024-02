Meloni avanza verso la chiusura del caso Sgarbi

Sgarbi si dimette: la risposta di Meloni

Il critico d’arte Vittorio Sgarbi ha annunciato le sue dimissioni dal ruolo di sottosegretario alla Cultura. La premier Giorgia Meloni ha accettato la decisione di Sgarbi e ha richiesto un incontro per ricevere personalmente la sua lettera di dimissioni. Sgarbi ha dichiarato di riconoscere la piena legittimità di Meloni e ha ringraziato la premier per aver considerato corretta la sua scelta di dimettersi. Nonostante le dimissioni, Sgarbi ha sottolineato che non intende complicare la vita a Meloni e ha dichiarato di aspettare il suo ritorno dal Giappone per consegnarle personalmente la lettera di dimissioni.

Il posto di Sgarbi: chi sarà il successore?

Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che il posto lasciato libero da Sgarbi non verrà riempito. Al suo posto, verrebbe nominato il successore di Augusta Montaruli all’Università, una posizione vacante da un anno. Tuttavia, nella maggioranza c’è un accordo nel considerare il posto come appannaggio di Noi Moderati. Ci sono diverse ipotesi sul possibile successore di Sgarbi, tra cui Ilaria Cavo, deputata vicina a Giovanni Toti, e un confronto interno tra le anime del partito guidato da Maurizio Lupi. Inoltre, ci sono voci che suggeriscono che ci potrebbe essere bisogno di un altro sottosegretario al Mef, anche se le fonti preferiscono non commentare questa indiscrezione.

Sgarbi: “Non farò ricorso al Tar”

Sgarbi ha dichiarato che le sue dimissioni non sono ancora state formalizzate e che aspetterà il ritorno di Meloni per consegnarle personalmente. Ha spiegato di non voler fare ricorso al Tar, poiché Meloni ha accettato le sue dimissioni e non ha senso chiedere al Tar di restituire qualcosa dopo la fine della sua funzione. Sgarbi ha anche espresso la sua convinzione che la delibera dell’Agcom sia profondamente sbagliata e ha citato il giurista Vitale e Sabino Cassese a sostegno della sua posizione. Ha inoltre affermato che il ministro Sangiuliano ha firmato le lettere anonime inviate all’Antitrust, ma ha sottolineato di non avere animosità né verso gli anonimi né contro Sangiuliano. Infine, ha ribadito di essere l’unico parlamentare senza conflitti di interesse e ha posto la domanda se un sottosegretario possa rinunciare alle proprie competenze.

About The Author