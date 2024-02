Meloni critica politiche occupazionali: “Record occupati senza pagare chi non lavora”

Giorgia Meloni: Focus sull’Occupazione e le Riforme

Giorgia Meloni, leader di Fdi, ha sottolineato l’importanza delle politiche a sostegno dell’occupazione durante un evento a Cagliari. “Abbiamo smesso di spendere i soldi dei cittadini per pagare chi non lavora e abbiamo dato soldi in più a chi lavora”, ha dichiarato. La premier ha evidenziato i risultati positivi ottenuti, come il record storico del tasso di occupazione e la crescita dei contratti stabili, trainati soprattutto dall’aumento del lavoro femminile.

Priorità alle Riforme Costituzionali

Per Meloni, le riforme costituzionali rappresentano una priorità per garantire la stabilità futura dell’Italia. “La sinistra dice che la riforma costituzionale non è la priorità, ma per me sì. Non è una riforma che stiamo facendo per noi. Questo governo durerà 5 anni”, ha affermato. La leader ha espresso la volontà di evitare l’instabilità politica nel paese, sottolineando l’importanza di un governo forte e legittimato dai cittadini.

Sostenibilità Ambientale e Investimenti nel Mezzogiorno

Meloni ha ribadito l’importanza di difendere l’ambiente in collaborazione con gli agricoltori, anziché contro di loro. Riguardo agli investimenti, ha dichiarato: “In tutte le regioni del Mezzogiorno, Sardegna compresa, chiunque investirà avrà incentivi e semplificazioni”. Ha sottolineato l’importanza di utilizzare in modo efficace i fondi europei, affermando: “Non un euro deve tornare indietro dei soldi che l’Italia e l’Europa mettono a disposizione”. Questo intervento è sembrato una risposta alle critiche di alcuni governatori, incluso Vincenzo De Luca, evidenziando la necessità di massimizzare l’utilizzo di tali risorse per lo sviluppo del paese.

