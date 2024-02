Meloni e De Luca: scontro sul lavoro, cortei e insulti

Meloni: “Invece di manifestare ci si mettesse a lavorare…”

La premier Giorgia Meloni ha suscitato polemiche con le sue dichiarazioni sulle manifestazioni dei sindaci del Sud contro l’autonomia differenziata e per chiedere i fondi di coesione. Durante la cerimonia di firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Calabria al Porto di Gioia Tauro, Meloni ha affermato che i governatori si stanno dimostrando “tutti collaborativi, tranne uno che non è molto collaborativo allo stato attuale”. Senza citare il nome, si riferiva chiaramente al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha guidato la manifestazione a Roma.

La replica di De Luca: “Lavora tu, str….”

La risposta di De Luca non si è fatta attendere. Durante un passaggio alla Camera, il governatore campano ha risposto piccato ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulle parole di Meloni. “Lavora tu, str…. Per lavorare ci servono i soldi. È tollerabile questo atteggiamento con centinaia di sindaci che non hanno i soldi per l’ordinaria amministrazione? Lavora tu, str…”, ha dichiarato De Luca. Il governatore ha sottolineato che la manifestazione a Roma era finalizzata a difendere la dignità del Sud e a denunciare la diminuzione delle risorse destinate alla regione. De Luca ha anche criticato l’autonomia differenziata, definendola una misura che divide l’Italia e tradisce l’unità del paese.

“Noi siamo qui a difesa della dignità del sud sud”

Durante la manifestazione a Roma, De Luca ha sottolineato l’importanza di porre fine al racconto che dipinge il Sud come una regione di miserabili e cialtroni. “Siamo qui per bloccare il racconto infame per il quale al nord c’è la virtù e al sud ci sono i miserabili e i cialtroni. Questa storia deve finire”, ha dichiarato il governatore. De Luca ha denunciato la diminuzione delle risorse destinate al Sud, sottolineando che la regione riceve il 25% in meno di spesa sanitaria, meno posti letto e meno medici. Ha inoltre ribadito la sua opposizione all’autonomia differenziata, sostenendo che questa misura non aiuta a ridurre il divario tra Nord e Sud, ma divide l’Italia in due. “Noi siamo contro questo contro Risorgimento. E la testa su questo non la piegheremo mai”, ha concluso De Luca.

In conclusione, le dichiarazioni di Meloni hanno scatenato una forte reazione da parte di De Luca e dei sindaci del Sud che hanno manifestato a Roma. La questione dell’autonomia differenziata e dei fondi di coesione continua a essere un tema di grande importanza e dibattito in Italia, con posizioni molto diverse tra le varie regioni.

