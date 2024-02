Meloni propone esenzione Irpef fino a 10mila euro, Salvini chiede ulteriori interventi

Il governo presenta le azioni prioritarie per il settore agricolo

La premier Giorgia Meloni ha tenuto un incontro con le sigle dell’agricoltura per illustrare le azioni prioritarie che il governo intende intraprendere a sostegno del settore agricolo nazionale. Nonostante si siano già incontrati in passato, la premier ha ritenuto importante rivederli per continuare a discutere delle politiche nazionali ed europee che riguardano l’agricoltura e l’agroalimentare. La premier ha sottolineato l’importanza strategica di questo settore per l’economia del paese e ha ribadito che il governo lo ha posto al centro delle proprie azioni.

Aumento delle risorse per il comparto agricolo

La premier ha sottolineato che negli ultimi mesi sono state destinate risorse significative al settore agricolo, nonostante le difficoltà di bilancio. Ha ammesso che in soli 16 mesi non è possibile risolvere tutti i problemi accumulati nel corso degli anni, ma ha evidenziato un chiaro cambio di rotta. Ha dichiarato: “Credo che voi possiate riconoscere che in questi mesi l’aumento delle risorse a favore del comparto c’è stato ed è stato rilevante, seppur in una condizione difficile di bilancio, che anche voi conoscete bene. In 16 mesi non è possibile fare i miracoli e correggere anni di scelte sbagliate, ma io credo che l’inversione di tendenza sia evidente“.

Impegno del governo per il settore agricolo

La premier ha sottolineato l’impegno del governo nel sostenere il settore agricolo. Ha evidenziato l’importanza di promuovere la qualità e la sicurezza alimentare, nonché di valorizzare i prodotti italiani sul mercato internazionale. Ha inoltre sottolineato l’importanza di semplificare le procedure burocratiche per agevolare gli agricoltori e ha annunciato l’intenzione di promuovere la formazione e l’innovazione nel settore agricolo. La premier ha concluso affermando: “Il nostro obiettivo è quello di creare un ambiente favorevole per il settore agricolo, in modo che possa prosperare e contribuire alla crescita economica del paese“.

In sintesi, la premier Giorgia Meloni ha presentato le azioni prioritarie del governo per il settore agricolo, sottolineando l’importanza strategica di questo settore per l’economia nazionale. Ha evidenziato l’aumento delle risorse destinate al comparto agricolo nonostante le difficoltà di bilancio e ha ribadito l’impegno del governo nel sostenere e promuovere il settore agricolo.

About The Author