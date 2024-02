Meloni vs De Luca: Meno cortei, più lavoro. La replica: Lavora tu, stronza.

Meloni critica i governatori sul tema dei fondi di coesione

Durante la manifestazione del Partito Democratico a Roma contro l’autonomia differenziata e per chiedere i fondi di coesione, la premier Giorgia Meloni ha espresso la sua opinione sul comportamento dei governatori. Secondo Meloni, tutti i governatori sono stati collaborativi tranne uno, che non ha dimostrato la stessa disponibilità. La premier ha dichiarato: “Se invece di manifestare ci si mettesse a lavorare, forse si potrebbe ottenere qualche risultato in più”. Non ha citato esplicitamente il nome del governatore in questione, ma si riferiva chiaramente a Vincenzo De Luca, governatore della Campania, che ha partecipato alla manifestazione a Roma.

La replica piccata di De Luca

Il governatore De Luca ha risposto in modo piccato alle dichiarazioni di Meloni. Durante un passaggio alla Camera, sollecitato dai giornalisti, ha replicato: “Lavora tu, str…. Per lavorare ci servono i soldi. È tollerabile questo atteggiamento con centinaia di sindaci che non hanno i soldi per l’ordinaria amministrazione? Lavora tu, str…”. De Luca ha sottolineato la difficoltà che i sindaci del Sud affrontano a causa della mancanza di fondi, sottolineando l’importanza di ricevere il sostegno finanziario necessario per svolgere le loro attività.

De Luca difende il Sud e critica l’autonomia differenziata

Durante la manifestazione a Roma, De Luca ha difeso il Sud e ha criticato l’autonomia differenziata. Ha affermato: “Siamo qui per bloccare il racconto infame per il quale al nord c’è la virtù e al sud ci sono i miserabili e i cialtroni. Questa storia deve finire”. De Luca ha sottolineato la necessità di porre fine alla narrazione che dipinge il Sud come una regione debole e corrotta. Ha anche criticato l’autonomia differenziata, sostenendo che questa misura non aiuta a ridurre il divario tra Nord e Sud, ma piuttosto divide l’Italia in due. De Luca ha concluso affermando: “Noi siamo contro questo contro Risorgimento. E la testa su questo non la piegheremo mai”. Ha inoltre criticato il governo per aver stretto accordi di coesione principalmente con le regioni del Nord, anziché coinvolgere tutte le regioni del Sud. Ha accusato la presidente Meloni di mancare di dignità politica e di disprezzare il Sud.

In conclusione, la manifestazione del Partito Democratico a Roma ha visto la partecipazione di numerosi sindaci del Sud guidati dal governatore De Luca. Durante l’evento, la premier Meloni ha criticato i governatori sul tema dei fondi di coesione, scatenando la reazione piccata di De Luca. Quest’ultimo ha difeso il Sud e ha criticato l’autonomia differenziata, sostenendo che questa misura non contribuisce a ridurre il divario tra Nord e Sud. La disputa tra Meloni e De Luca evidenzia le tensioni politiche e le divergenze di opinione sul tema dell’autonomia differenziata e dei finanziamenti alle regioni del Sud.

