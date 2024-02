“Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar: Il bestseller diventa una serie TV

Il bestseller “Memorie di Adriano” diventerà una serie televisiva sulla storia dell’imperatore romano

Il celebre romanzo “Memorie di Adriano” scritto da Marguerite Yourcenar e pubblicato da Einaudi, sta per essere trasformato in una serie televisiva. La produzione sarà curata da Ilbe, la società fondata da Andrea Iervolino e Monika Bacardi, e la serie sarà composta da sei episodi.

La sceneggiatura affidata a Francesco Piccolo, Premio Strega

La sceneggiatura della serie sarà curata da Francesco Piccolo, noto scrittore italiano e vincitore del Premio Strega per il suo romanzo “Il desiderio di essere come tutti”. Piccolo ha già collaborato alla scrittura di film per registi come Nanni Moretti, Paolo Virzì e Marco Bellocchio. La sua esperienza e la sua abilità nella creazione di storie coinvolgenti saranno fondamentali per portare sullo schermo la vita di Adriano.

La serie racconterà la vita di Adriano, dall’infanzia all’Impero Romano

La serie televisiva si concentrerà sulla vita di Adriano, ripercorrendo le fasi cruciali della sua esistenza. Adriano è stato un uomo profondo e sensibile, consapevole dell’importanza di guidare l’Impero Romano. La serie esplorerà la sua infanzia e seguirà il suo percorso fino a diventare imperatore. Sarà un’opportunità per gli spettatori di immergersi nella storia e di conoscere uno dei personaggi più influenti dell’antica Roma.

Secondo Andrea Iervolino, CEO del Gruppo Ilbe, l’obiettivo della serie è quello di “portare sullo schermo la storia dell’Imperatore Adriano, esplorando il suo spirito libero e le sue sfide personali”. La serie promette di far rivivere agli spettatori un momento storico di grande cambiamento, simile all’attuale panorama mondiale.

In conclusione, la trasformazione del bestseller “Memorie di Adriano” in una serie televisiva rappresenta un’opportunità unica per gli spettatori di immergersi nella storia dell’antica Roma e di conoscere meglio la figura di Adriano. Grazie alla sceneggiatura di Francesco Piccolo e alla produzione di Ilbe, la serie promette di essere coinvolgente e di far rivivere al pubblico le emozioni e le sfide di uno dei personaggi più importanti dell’Impero Romano.

About The Author