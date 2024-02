"Mengoni e Mahmood dichiarano la loro omosessualità in diretta su Rai tre: guarda il video" - avvisatore.it

Mahmood e Marco Mengoni: Outing a Che Sarà

Il programma televisivo di Rai Tre, Che Sarà, condotto da Serena Bortone, ha recentemente ospitato due ospiti molto speciali: i cantanti Mahmood e Marco Mengoni. Durante la trasmissione, i due artisti hanno parlato del Festival di Sanremo e dei diritti civili, temi a cui sono molto legati. Tuttavia, ciò che ha attirato l’attenzione del pubblico è stata una dichiarazione inaspettata fatta da Roberto D’Agostino, fondatore di Dagospia, e Peter Gomez, direttore de Il Fatto Quotidiano Online: i due artisti sarebbero gay.

Durante il talk show, è stato mostrato un video riassuntivo delle dichiarazioni dei cantanti sul palco dell’Ariston. Mahmood ha sottolineato l’importanza delle differenze e della libertà di pensiero, mentre Mengoni ha affermato che tutti i baci dovrebbero avere gli stessi diritti. Successivamente, D’Agostino e Gomez hanno fatto outing ai due cantanti, rivelando apertamente la loro presunta omosessualità.

D’Agostino ha commentato il fatto che l’anno scorso ci fu uno scandalo quando Rosa Chemical baciò Fedez, mentre quest’anno Mengoni, dichiaratamente gay, ha baciato solo donne durante il Festival di Sanremo. Gomez, invece, ha condiviso un aneddoto personale su Mahmood, raccontato dalla madre del cantante. Secondo Gomez, quando Mahmood era bambino, tornò a casa da scuola e parlò di un altro bambino con strisce gialle e nere, che si rivelò essere cinese. Questo episodio, secondo Gomez, dimostra che per la generazione di oggi, tutte queste cose, compresa la gonna indossata da Mahmood durante il Festival di Sanremo, sono considerate normali.

Le parole di D’Agostino e Gomez hanno sorpreso molti, poiché nessuno nel mondo dello spettacolo o del giornalismo aveva mai parlato apertamente dell’orientamento sessuale di Mahmood e Mengoni, a meno che non lo fossero davvero. Nonostante ciò, molti ritengono che sia un segreto di pulcinella. Tuttavia, i due cantanti non hanno mai parlato apertamente della loro sessualità, limitandosi a sottolineare di essere per l’amore “fluido”.

Prima di queste dichiarazioni, i fan avevano già ipotizzato una possibile relazione segreta tra i due cantanti, ma si trattava solo di congetture. Ora, con l’outing di D’Agostino e Gomez, si attende la reazione dei diretti interessati riguardo a quanto è stato detto sulla loro vita privata.

