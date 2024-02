Mengoni invoca Morgan a Sanremo 2024: l’ex Bluvertigo risponde

Morgan: “Sanremo non mi interessa, la musica è una cosa seria”

L’ex Bluvertigo, Morgan, ha espresso il suo disinteresse per il festival di Sanremo in una recente intervista all’Adnkronos. Secondo l’artista, il festival non fa parte dei suoi interessi e non lo guarda. “Per me la musica non è solo ma mia vita, la musica è una cosa seria, importante, profonda”, ha dichiarato Morgan.

L’artista ha criticato l’atteggiamento di spadroneggiamento della non competenza che, secondo lui, caratterizza il festival di Sanremo. Morgan ha sottolineato che la musica è una forma d’arte che va oltre le tendenze e l’andamento discografico. “Non ha senso guardarlo, è la bruttura, tratteniamo il respiro finché non passa. E’ un problema culturale gravissimo”, ha affermato.

Morgan ha anche spiegato di non avere tempo per seguire il festival, poiché è impegnato in un progetto che lo appassiona di più: la composizione di una canzone basata su testi scritti da carcerati. In particolare, ha scelto il testo di un padre che ha perso la figlia mentre era in carcere. Secondo Morgan, questa esperienza è incomparabile rispetto a guardare il festival di Sanremo. “Fare questa cosa è imparagonabile rispetto a guardare il festival”, ha concluso.

