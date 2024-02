Mengoni protagonista a Sanremo 2024: sfida Amadeus e sorprende con il ‘preserbacino’

Mengoni show sul palco dell’Ariston: un’attrezzatura singolare per evitare incidenti

Il cantante Marco Mengoni ha dato spettacolo sul palco del Festival di Sanremo 2024, presentandosi con un’attrezzatura insolita e divertente. Dopo aver studiato gli eventi passati del festival, Mengoni ha deciso di prendere precauzioni extra per evitare incidenti o situazioni imbarazzanti.

Un’attrezzatura “a prova di festival”

Mengoni ha sorpreso il co-conduttore Amadeus e il pubblico con una serie di oggetti insoliti. Tra questi, un materasso per prevenire eventuali tentativi di suicidio come quello accaduto nel 1995, quando un uomo minacciava di gettarsi dalla balconata. Mengoni ha anche portato con sé una scopa, utilizzata l’anno scorso da Gianni Morandi per pulire il palco, e un retino per catturare eventuali “spartiti” lanciati dall’orchestra, in ricordo di quanto accaduto nel 2010 con Antonella Clerici.

Ma le sorprese non finiscono qui. Mengoni ha anche mostrato un telecomando, pronto per essere utilizzato nel caso in cui il pubblico non applaudisse o se un ospite sul palco dimenticasse il microfono acceso, svelando retroscena poco lusinghieri su Amadeus. Ma la vera attrazione è stata un paio di manette, che Mengoni ha spiegato essere necessarie “se i cantanti si presentano in coppia e uno di loro scappa”, facendo riferimento all’incidente accaduto quattro anni fa tra Morgan e Bugo.

Il “preserbacino” per evitare scandali

Ma la sorpresa più divertente è stata il “preserbacino”, un’idea geniale di Mengoni per evitare situazioni imbarazzanti durante i baci sul palco. Si tratta di una paletta trasparente che permette di dare un bacio senza che sia un “vero” bacio, evitando così possibili scandali.

Mengoni ha voluto fare subito una prova con Giovanna, moglie di Amadeus, che era seduta in prima fila. Scherzando, Amadeus ha commentato: “Ma come, ti alzi?”. Poi la scena si è ripetuta con Simona Ventura, e infine Mengoni ha distribuito il “preserbacino” a tutto il pubblico, permettendo a tutti di “baciarsi senza fare scandalo”.

Un’atmosfera divertente e spensierata

La presenza di Mengoni sul palco dell’Ariston ha portato un’atmosfera divertente e spensierata al Festival di Sanremo. Con la sua attrezzatura singolare e le sue battute, il cantante ha dimostrato di saper coinvolgere il pubblico e di avere un grande senso dell’umorismo.

L’idea di Mengoni di prendere precauzioni extra per evitare incidenti o situazioni imbarazzanti è stata accolta positivamente dal pubblico, che ha apprezzato la sua creatività e il suo impegno nel rendere lo spettacolo sicuro e divertente per tutti.

In conclusione, il Mengoni show sul palco dell’Ariston ha regalato momenti di allegria e sorprese al Festival di Sanremo 2024. Con la sua attrezzatura “a prova di festival” e il “preserbacino” per evitare scandali, Mengoni ha dimostrato ancora una volta di essere un artista poliedrico e di saper coinvolgere il pubblico in modo unico e divertente.

