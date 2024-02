Meningite: Buscemi propone collaborazione pubblico-privato per rendere Milano più bella

‘Limitless’: Arte Urbana a Milano per Sensibilizzare sulla Meningite

Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di Milano, ha elogiato il progetto ‘Limitless’ durante la presentazione a Palazzo Pirelli. Quest’opera d’arte urbana, realizzata da Smoe Studio con il supporto di Sanofi, si concentra sugli sport invernali per sensibilizzare i cittadini sulla meningite. Situata in Viale Toscana 9, nella zona ex-Scalo di Porta Romana di Milano, ‘Limitless’ ritrae uno sciatore paralimpico con i colori della Bandiera della lotta alla meningite sul casco.

“Questo progetto è un esempio di come pubblico e privato possano collaborare insieme per rendere la città più bella e riqualificare i quartieri”.

Sanofi e la Collaborazione con i Municipi di Milano

Buscemi ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Sanofi e i municipi milanesi IV e V per sostenere progetti di riqualificazione. Ha evidenziato come una grande multinazionale possa interagire positivamente con le realtà locali, contribuendo a iniziative come ‘Limitless’. Questo modello di collaborazione tra settori pubblico e privato potrebbe essere replicato in altre città per promuovere la valorizzazione urbana e sociale.

“Sanofi è una multinazionale che si incontra anche con la dimensione più piccola della nostra città, e quindi con i municipi, in questo caso con il Municipio IV e Municipio V, andando a sostenere alcuni progetti di riqualificazione. Di conseguenza, ritengo che questo sia un modello da continuare a estendere anche in altre realtà”.

Impatto Sociale e Artistico di ‘Limitless’ a Milano

‘Limitless’ non è solo un’opera d’arte urbana, ma anche un veicolo per sensibilizzare la comunità milanese su tematiche importanti come la meningite. La presenza di uno sciatore paralimpico simboleggia la forza e la determinazione, trasmettendo un messaggio di resilienza e speranza. Questa iniziativa non solo arricchisce il panorama artistico della città, ma promuove anche la consapevolezza su questioni di salute pubblica, dimostrando il potenziale trasformativo dell’arte urbana.

Questo progetto rappresenta un connubio tra creatività, impegno sociale e collaborazione istituzionale, evidenziando come l’arte possa essere un mezzo efficace per coinvolgere la comunità e promuovere messaggi positivi. ‘Limitless’ si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione urbana e sensibilizzazione, dimostrando che la cultura e la salute possono convergere in progetti significativi per la città e i suoi abitanti.

