Meningite: L’ex atleta paralimpico promuove l’importanza dell’informazione per la prevenzione

Sensibilizzazione sulla Meningite attraverso l’Arte Urbana a Milano

Il progetto di arte urbana ‘Nulla Virtus’ di Smoe Studio ha presentato a Palazzo Pirelli la sua prima opera dedicata agli sport invernali, intitolata ‘Limitless’. Realizzata con il supporto di Sanofi, l’opera si propone di sensibilizzare i cittadini sulla meningite. Situata in Viale Toscana 9, nella zona ex-Scalo di Porta Romana di Milano, ‘Limitless’ rappresenta uno sciatore paralimpico con i colori della Bandiera della Lotta alla Meningite sul casco.

L’opera ‘Limitless’ mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione della meningite, una malattia spesso sottovalutata.

Parole di Andrea Lanfri sull’Importanza dell’Informazione e della Prevenzione

Durante la presentazione dell’opera, Andrea Lanfri, ex atleta paralimpico e alpinista, ha condiviso la sua esperienza personale con la meningite, affermando:

“Ho scoperto la meningite su di me, prima ero non sapevo nulla di questa malattia. Credo che per fare prevenzione sia innanzitutto fondamentale l’informazione, facendo conoscere alle persone cos’è la meningite e come si fa a prevenirla, che è davvero molto semplice”.

Le parole di Lanfri sottolineano l’importanza dell’informazione e della consapevolezza nella prevenzione della meningite.

Un’Iniziativa Artistica per la Salute Pubblica

‘Limitless’ rappresenta un esempio tangibile di come l’arte urbana possa essere utilizzata per diffondere messaggi importanti sulla salute pubblica. Attraverso la potenza visiva dell’opera, il progetto ‘Nulla Virtus’ e Sanofi si pongono l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sulle malattie come la meningite e sull’importanza della prevenzione.

L’arte urbana si conferma un mezzo efficace per coinvolgere e informare il pubblico su tematiche di rilevanza sociale, come la salute e la prevenzione delle malattie.

