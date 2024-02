Messi mania negli Usa: i prezzi dei biglietti per la MLS alle stelle

Lionel Messi: l’effetto sui prezzi dei biglietti Mls

Lionel Messi è diventato il fulcro dell’attenzione negli Stati Uniti con il suo debutto nella Major League Soccer. I prezzi dei biglietti per assistere alle partite della stella del calcio mondiale hanno subito un’impennata significativa, con prospettive di aumento per tutta la stagione, sia in casa che in trasferta.

Il costo medio dei biglietti per la prima partita stagionale della Mls tra Miami e Real Salt Lake ha raggiunto circa 185 dollari a posto, segnando un aumento del 585% rispetto all’anno precedente. Questo confronto emerge dai dati forniti da TickPick, che evidenziano come i biglietti più economici per la prima partita casalinga di quest’anno partano da 95 dollari a posto, rispetto ai circa 27 dollari dell’anno precedente.

“I prezzi dovrebbero normalizzarsi man mano che procediamo con il programma”, ha dichiarato Brett Goldberg, co-Ceo di TickPick, sottolineando l’impatto dell’ingresso di Messi sulla dinamica dei prezzi. Questo fenomeno non riguarda solo l’Inter Miami, ma coinvolge l’intero campionato Mls, con un aumento del 124% nel costo medio dei biglietti rispetto all’anno precedente, attestato a 164 dollari a posto.

L’effetto Messi: boom di vendite e interesse globale

Il richiamo di Messi si traduce in un vero e proprio boom di vendite di biglietti per la Mls, come confermato da StubHub, che ha registrato un incremento delle vendite sette volte superiore rispetto all’anno precedente nello stesso periodo. Quest’anno, tutte e 29 le squadre della Mls hanno visto un aumento delle vendite, con l’Inter Miami in testa alla classifica come la squadra più richiesta, seguita dai Los Angeles Galaxy e dal New England Revolution.

Le vendite dei biglietti su StubHub hanno coinvolto acquirenti provenienti da 44 paesi, rispetto ai 9 dell’anno precedente, evidenziando un interesse globale senza precedenti per il campionato statunitense. Gli argentini rappresentano il secondo gruppo più numeroso tra gli acquirenti, dopo i nordamericani, sottolineando l’appeal internazionale di Messi e il suo impatto sulla visibilità della Mls a livello mondiale.

La corsa alla maglia di Messi e le previsioni di vendita

Anche le vendite della maglia di Messi stanno registrando un notevole successo, sebbene non abbiano ancora raggiunto i livelli di esaurimento dell’anno precedente. Billy Lalor, direttore del merchandising di consumo presso Soccer.com, ha evidenziato come le vendite siano in costante crescita grazie all’alto livello di interesse intorno a Messi. Si prevede che il nuovo kit del giocatore diventerà uno degli articoli più venduti del 2024, confermando l’impatto positivo del calciatore argentino sull’industria del merchandising sportivo.

