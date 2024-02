“Meta cancella gli account Facebook e Instagram di Khamenei: svelato il motivo della rimozione”

Meta elimina gli account di Khamenei su Instagram e Facebook

La società di tecnologia Meta, precedentemente nota come Facebook, ha eliminato gli account della Guida Suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, su Instagram e Facebook. Secondo quanto riportato, la motivazione dietro questa decisione è stata la presenza di “ripetute violazioni” delle norme sui contenuti. Un portavoce di Meta ha confermato che gli account sono stati rimossi a causa delle violazioni della politica aziendale riguardante organizzazioni e persone pericolose.

Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle specifiche “violazioni” commesse da Khamenei e dai suoi account. Tuttavia, Meta ha ricevuto richieste di eliminazione degli account dopo l’attacco del 7 ottobre in Israele. Sul suo sito web, Meta spiega che questa politica è stata implementata per evitare danni e impedire la presenza di organizzazioni o persone che promuovono obiettivi violenti o partecipano ad azioni di questa natura.

Khamenei giustifica le azioni dei gruppi armati palestinesi

Nonostante la rimozione dei suoi account sui social media, Khamenei ha continuato a difendere le azioni dei gruppi armati palestinesi e gli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen contro le navi mercantili nel Mar Rosso. Ha anche accusato Israele e gli Stati Uniti per le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza, che sono state avviate in risposta all’attacco del 7 ottobre.

In una dichiarazione rilasciata ieri, la Guida Suprema iraniana ha definito la situazione a Gaza come una “tragedia del mondo musulmano, anzi di tutta l’umanità”. Ha sottolineato come l’attuale ordine mondiale sia privo di valore e destinato a svanire. Khamenei ha anche accusato gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e molti Paesi europei di essere complici degli atti criminali di Israele contro il popolo palestinese.

La decisione di Meta suscita dibattito

La decisione di Meta di eliminare gli account di Khamenei ha suscitato dibattito e reazioni contrastanti. Mentre alcuni sostengono che sia un passo importante per contrastare la diffusione di contenuti pericolosi e violenti, altri criticano l’azienda per la sua presunta censura e interferenza nella libertà di espressione.

È importante notare che Meta ha adottato questa politica come parte del suo impegno per prevenire danni e impedire la presenza di organizzazioni o persone che promuovono la violenza. Tuttavia, la rimozione degli account di una figura di spicco come Khamenei solleva interrogativi sulla gestione dei contenuti e sulla responsabilità delle piattaforme sociali nel moderare i discorsi online.

Mentre il dibattito continua, è evidente che la decisione di Meta di eliminare gli account di Khamenei ha sollevato questioni importanti riguardo alla regolamentazione dei contenuti online e alla libertà di espressione.

