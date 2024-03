Meteo Piemonte: miglioramento delle condizioni atmosferiche

Le condizioni meteorologiche in Piemonte stanno migliorando, nonostante l’allerta arancione per valanghe emessa precedentemente. Le precipitationi sono ora deboli e sparse, concentrate principalmente sul settore nordorientale e sulle zone appenniniche al confine con la Liguria. La quota neve è salita tra 1.100 e 1.200 metri, secondo i bollettini dell’Arpa .

Situazione delle utenze e delle strade

La situazione delle utenze disconnesse a causa della neve e della pioggia è in fase di aggiornamento. Ieri sera, ben 4.000 utenze erano disconnesse dalla rete elettrica in tutta la regione, con diversi tratti stradali chiusi. Attualmente, alle 7 di stamattina, restano chiuse diverse strade provinciali in varie zone della regione, come ad esempio sette nel Torinese, cinque nell’Alessandrino, quattro nel Vercellese, eccetera.

Allerta per il rischio idrogeologico e idraulico

L’allerta per il rischio idrogeologico e idraulico, precedentemente di livello giallo su alcune aree, si è attenuata nelle ultime 24 ore. Attualmente, il pericolo resta arancione solo in alcune aree tra le province di Novara e Verbania, e in alcuni centri dell’Alessandrino. In queste zone si segnala un aumento della portata dei torrenti a seguito delle piogge delle settimane passate. Inoltre, in alcune zone dell’Alessandrino, fino al confine con Cuneese e Astigiano, si è segnalata un’alta possibilità di frane.

Situazione attuale e aggiornamenti in corso

La situazione meteorologica in Piemonte è in costante monitoraggio, con aggiornamenti continui sulle condizioni atmosferiche e sulle criticità legate al maltempo. Resta fondamentale rimanere informati e seguire le direttive delle autorità competenti per garantire la propria sicurezza e quella delle comunità locali.