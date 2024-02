Micam: la fiera delle calzature Made in Italy apre le porte, scopri le nuove collezioni

Micam: Il Salone delle Calzature e dell’Eccellenza Italiana

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha inaugurato oggi Micam, il rinomato Salone delle calzature che si tiene a Fiera Milano insieme a Milano Fashion&Jewels, Mipel e The one Milano. Durante l’apertura dell’evento, Urso ha elogiato l’industria italiana, affermando: “Siete competitivi nel mondo in prodotti di altissima gamma”.

Micam vanta la presenza di 923 brand, di cui 464 italiani e 459 internazionali, confermando la sua posizione come punto di riferimento nel settore calzaturiero. Un tema centrale dell’esposizione, intitolato ‘Made to be collectible’, evidenzia l’unicità e la storia delle creazioni italiane, trasmettendo il concetto che le calzature Made in Italy sono vere opere da collezione. I curatori dell’evento hanno sottolineato l’importanza di comunicare ai giovani il valore e il prestigio internazionale dei prodotti italiani nel mondo della moda.

L’Eccellenza del Fashion a Fiera Milano

Oltre a Micam, i saloni ospitati a Fiera Milano presentano complessivamente 2951 brand del settore fashion, che anticipano le tendenze delle prossime stagioni. Roberto Foresti, vicedirettore generale di Fiera Milano, ha evidenziato l’importanza della collaborazione e del supporto reciproco tra le diverse realtà del settore. Foresti ha sottolineato che questi eventi non solo mettono in mostra le creazioni di successo, ma fungono anche da trampolino di lancio per le giovani imprese che desiderano emergere nel panorama internazionale della moda.

Un’Esposizione di Successo e Innovazione

L’edizione attuale di Micam e degli altri saloni a Fiera Milano promette di essere un’esperienza ricca di successo e innovazione, evidenziando il prestigio e la qualità dei prodotti italiani nel panorama globale della moda. L’attenzione alla tradizione artigianale, alla creatività e all’originalità delle proposte esposte conferma il ruolo di leadership che l’Italia detiene nel settore della calzatura e della moda. La sinergia tra i vari attori coinvolti e l’apertura verso nuove prospettive di mercato sono elementi chiave per garantire la crescita e la competitività dell’industria italiana nel contesto internazionale.

About The Author