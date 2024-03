Michelle Impossible & Friends 2024: il ritorno del popolare one woman show di Michelle Hunziker

In arrivo la terza edizione di Michelle Impossible & Friends 2024

La terza edizione del popolare one woman show di Michelle Hunziker, Michelle Impossible & Friends, è pronta a debuttare con grande attesa da parte del pubblico. La prima puntata andrà in onda stasera alle 21.35 su Canale 5, promettendo spettacolo, divertimento e tante sorprese. Il cast di questa nuova edizione vede il ritorno di alcuni artisti già presenti nelle stagioni passate, oltre a qualche interessante novità che renderà il programma ancora più coinvolgente e spettacolare.

Gerry Scotti e la lunga collaborazione con Michelle Hunziker

Fra gli ospiti di spicco della prima puntata si annovera Gerry Scotti, una figura ben nota al pubblico televisivo italiano e una presenza ormai consolidata nel programma di Michelle Hunziker. La collaborazione tra Gerry Scotti e la conduttrice svizzera risale a molti anni fa, con l’inaugurazione dello show nel 2022. Scotti e Hunziker hanno condiviso il palco in passato in diverse occasioni, come nella conduzione di Paperissima e di altri programmi televisivi di successo. La presenza di Gerry Scotti si preannuncia dunque come uno dei momenti clou della serata, con un’atmosfera di divertimento e nostalgia per gli spettatori.

Le altre stelle ospiti di Michelle Impossible & Friends 2024

Oltre a Gerry Scotti, la prima puntata di Michelle Impossible & Friends 2024 vedrà la partecipazione di altri ospiti di prestigio, tra cui Andrea Bocelli, Francesca Michielin, Lorella Cuccarini e Claudio Santamaria. Questi artisti di fama internazionale promettono di regalare al pubblico momenti di grande emozione e talento, con la possibilità di assistere a speciali performance e magici duetti sul palco insieme a Michelle Hunziker. Francesca Michielin, reduce dal successo a X Factor, e Lorella Cuccarini, reduce dal Festival di Sanremo, sono solo due delle molte sorprese che il programma riserva agli spettatori.

Lugano amara: la nuova sfida di Michelle Hunziker e Claudio Santamaria

Una delle grandi novità di questa nuova edizione è la presenza di “Lugano amara“, una parodia della celebre soap opera turca “Terra amara” ambientata nella Svizzera natale di Michelle Hunziker. Questo nuovo progetto vedrà la partecipazione di Claudio Santamaria, Katia Follesa, Alessandro Betti e della figlia di Michelle, Aurora Ramazzotti, con la collaborazione della Gialappa’s Band per un commento ironico e divertente. “Lugano amara” si preannuncia come uno degli elementi più originali e divertenti di Michelle Impossible & Friends 2024, con un mix di comicità, emozioni e intrighi che saprà conquistare il pubblico di tutte le età.