Midali lancia una nuova collezione di abbigliamento adatto a tutte le donne

Martino Midali presenta la Collezione Autunno/Inverno 2024/25: un Manifesto di Stile Femminile

Martino Midali ha presentato la sua ultima collezione nell’incantevole cornice della Sala delle Colonne del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. Questa volta, il designer ha deciso di esplorare a fondo l’universo femminile, creando capi che si rivolgono a tutte le donne, sia modelle di professione che non. La Collezione Autunno/Inverno 2024/25 si distingue per essere un vero concentrato di stile, che riflette appieno l’identità del brand.

La nuova linea di Martino Midali si distingue per la sua moda inclusiva e democratica, che si manifesta attraverso creazioni pensate come veri e propri manifesti di stile. Durante la sfilata, insieme alle modelle professioniste, hanno calcato la passerella anche sei donne non professioniste, conferendo un tocco di autenticità e varietà alla presentazione.

Le creazioni proposte spaziano da cappotti che richiamano lo stile degli anni Settanta a silhouette oversize, fino ad arrivare a capi dalle linee più morbide e scivolate. I capispalla sono impreziositi da dettagli come cinture che avvolgono delicatamente il corpo, mentre le stampe tartan aggiungono un tocco di dolcezza a design più rigorosi. La collezione include anche maglieria dalle forme morbide e fluide, realizzata in materiali che vanno dal jersey alla lana cotta, dal tessuto pettinato al denim, senza dimenticare l’eco-pelliccia colorata. La palette cromatica propone tonalità delicate come carta da zucchero, grigio, righe black&white, ciliegia, rosso, nero e panna.

Le Protagoniste della Sfilata: Donne di Carattere e Stile

Durante la sfilata di Martino Midali, sei donne hanno catturato l’attenzione del pubblico con la loro presenza decisa e autentica. Tra loro, spiccano personalità come Gisella Borioli, che ha fatto dell’arte il fulcro della sua esistenza, e Chiara Ferella Falda, Danila Torcoli, Barbara Cardamone, Giovanna Bianchi ed Elisabetta Negri D’Oleggi, ognuna con la propria storia e carisma unici. Queste donne hanno incarnato perfettamente lo spirito della collezione, contribuendo a rendere la sfilata un’esperienza indimenticabile e ispiratrice per tutte le presenti.

Copyright ANSA

About The Author