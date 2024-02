Midali lancia una nuova linea di abbigliamento casual per donne di tutte le taglie

Martino Midali presenta la Collezione Autunno/Inverno 2024/25

Martino Midali ha presentato la sua ultima collezione nell’incantevole Sala delle Colonne del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, continuando a esplorare il mondo femminile attraverso capi interpretati sia da modelle professioniste che da donne comuni. La nuova linea per l’Autunno/Inverno 2024/25 rappresenta un concentrato di stile che rimanda al carattere distintivo del marchio, rivolto a tutte le donne.

La visione di Martino Midali si traduce in una moda inclusiva e democratica, con capi concepiti come veri e propri manifesti. Durante la sfilata, oltre alle modelle, hanno calcato la passerella anche sei donne comuni. Tra i capi proposti, spicca un cappotto che richiama lo stile degli anni Settanta, mentre altri giocano con silhouette che sfiorano forme oversize, più in linea con l’estetica del brand. Altri capispalla presentano linee morbide e fluide, mentre quelli più aderenti sono impreziositi da cinture che seguono le curve del corpo. Le stampe tartan conferiscono un tocco di dolcezza a design più rigorosi, mentre la maglieria si caratterizza per forme morbide e sinuose. I tessuti utilizzati variano dalla fluidità del jersey alla lana cotta, dal tessuto pettinato al denim, senza dimenticare l’uso di eco-pelliccia colorata. La palette cromatica propone tonalità delicate come il carta da zucchero, il grigio, il rigato black&white, il ciliegia, il rosso, il nero e il panna.

Le protagoniste della passerella

Le sei donne comuni che hanno avuto l’opportunità di salire in passerella durante la sfilata di Martino Midali sono Gisella Borioli, che ha fatto dell’arte il fulcro della sua esistenza; Chiara Ferella Falda, Danila Torcoli, Barbara Cardamone, Giovanna Bianchi ed Elisabetta Negri D’Oleggi. Queste donne, rappresentanti della variegata realtà femminile, hanno contribuito a rendere la sfilata un’esperienza autentica e inclusiva, in linea con la filosofia del marchio.

