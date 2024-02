Migliaia di persone partecipano al corteo pro Palestina a Milano

Corteo Pro Palestina a Milano: Una Manifestazione di Solidarietà e Protesta

Il pomeriggio a Milano si è animato con il corteo pro Palestina che ha preso il via da piazzale Loreto, coinvolgendo associazioni, sindacati, studenti, realtà antagoniste e giovani palestinesi residenti in Italia. In migliaia si sono mossi lungo viale Andrea Doria dirigendosi verso piazza Duca D’Aosta, nei pressi della stazione Centrale, con l’obiettivo di raggiungere piazza Cairoli di fronte al Castello Sforzesco, previsto per le 20.

“Oggi Milano è di nuovo palestinese“, hanno dichiarato gli attivisti attraverso il megafono, sottolineando la volontà di manifestare per far sentire la presenza e la resistenza del popolo palestinese. Gli slogan come “Un sasso qui, un sasso là, intifada pure qua” risuonano tra i partecipanti, che portano in mano cartelli con messaggi incisivi, tra cui “non è una guerra ma un genocidio*”.

Solidarietà e Contestazione: Le Voci dei Manifestanti

Poco prima dell’inizio del corteo, un gruppo di giovani si è unito alla manifestazione gridando “free free Palestine” e mostrando cartelloni con le sagome della premier Giorgia Meloni, del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini e del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, dipinte di rosso a simboleggiare il sangue. La protesta si è caratterizzata per la presenza di messaggi di solidarietà e contestazione nei confronti delle politiche adottate.

Uno striscione in testa al corteo recitava: “con la resistenza palestinese blocchiamo le guerre coloniali e imperialiste“.

Un’Espressione di Impegno e Partecipazione Attiva

Il corteo pro Palestina a Milano si è rivelato un momento di forte partecipazione e impegno civile, con diverse realtà che si sono unite per esprimere solidarietà al popolo palestinese e contestare le dinamiche di guerra e oppressione in atto. Le voci dei manifestanti hanno risuonato per le strade della città, portando avanti un messaggio di pace, resistenza e giustizia sociale.

