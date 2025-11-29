Miglior panettone artigianale a Roma: a Ostia l’eccellenza firmata Claudio Grieco

Ultimo aggiornamento il 29 Novembre 2025 by Emiliano Belmonte

La ricerca del miglior panettone a Roma porta inevitabilmente sul litorale, nel cuore di Ostia, dove da oltre trent’anni Claudio Grieco crea un prodotto che ormai è leggenda. Il suo panettone artigianale è considerato uno dei più apprezzati della capitale, un simbolo di qualità, dedizione e tradizione che ogni Natale conquista migliaia di famiglie romane.

L’arte del panettone secondo Claudio Grieco

Dietro la fama del panettone di Grieco non c’è il caso, ma un metodo preciso, costruito in tre decenni di lavoro quotidiano. L’utilizzo esclusivo di materie prime selezionate, il rispetto rigoroso delle lievitazioni naturali e una sensibilità artigianale rara fanno sì che ogni panettone sia il risultato di un processo lungo e meticoloso.

Una lavorazione che dura 40 ore

Il panettone di Grieco nasce lentamente. Sono necessarie quaranta ore di lavorazione tra rinfreschi del lievito madre, impasti, riposi e cottura. È un ritmo volutamente lento, che privilegia la qualità e la digeribilità del prodotto. Grieco stesso lo riassume così: “È un prodotto fatto con materie prime di qualità altissima, tanta pazienza e passione. Ci vogliono 40 ore prima che uno dei miei panettoni sia pronto. Sono trent’anni che produco panettoni.”

Una qualità riconosciuta

La cura maniacale per ogni fase ha portato il Forno Grieco a ottenere riconoscimenti importanti come il Premio Panettone Roma, che negli anni ha consacrato questa produzione come una delle migliori del territorio.

Il Forno Grieco, un punto di riferimento a Ostia

Chi conosce Ostia lo sa bene: il Forno Grieco non è soltanto un laboratorio di pasticceria, ma un vero punto di riferimento quotidiano. È considerato uno dei templi della colazione del litorale romano, grazie ai celebri cornetti di alta pasticceria, al pane artigianale preparato con tecniche tradizionali e alla pizza sfornata continuamente durante la giornata. Qui il caffè o il cappuccino della mattina sono sempre accompagnati da una delle specialità del forno, creando una ritualità amata da residenti e turisti.

Le diverse anime del panettone di Grieco

Ogni anno, in vista del Natale, il laboratorio propone diverse varianti che arricchiscono la tradizione. Il panettone classico è il protagonista indiscusso, preparato con uvetta e canditi dal sapore morbido e profumato. Accanto a lui si trovano versioni più moderne e richieste, come il panettone al pistacchio, amato per la sua cremosità, e il panettone al cioccolato, un grande successo per chi preferisce un gusto più ricco e avvolgente. Qualunque variante si scelga, la firma di Claudio Grieco garantisce un prodotto curato nei minimi dettagli.

Dove trovarlo

Il panettone di Claudio Grieco è disponibile direttamente presso il suo laboratorio a Ostia, che durante il periodo natalizio diventa una tappa obbligata per tutti coloro che cercano il vero panettone artigianale di qualità a Roma.