Miglioramenti significativi sull’aeroporto di Reggio Calabria, secondo Di Palma (Enac)

Aeroporto di Reggio Calabria: miglioramenti e sviluppo dello scalo

Il presidente di Enac Pierluigi Di Palma ha sottolineato l’importanza degli importanti miglioramenti effettuati sull’aeroporto di Reggio Calabria, grazie anche all’impegno del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Questi interventi stanno portando allo sviluppo dello scalo, che potrà beneficiare di un ampio bacino di utenza una volta realizzato il ponte sullo stretto di Messina. Di Palma ha espresso queste considerazioni durante il convegno sul futuro del sistema aeroportuale dello Stretto di Messina, al quale hanno partecipato anche il presidente della Regione Calabria e il presidente della Fondazione Magna Grecia Nino Foti.

Obiettivo: creare un network con destinazioni continentali e nazionali

Uno degli obiettivi principali è quello di creare un network con destinazioni continentali e nazionali, in particolare con l’aeroporto di Fiumicino, per interconnettere il territorio di Reggio Calabria con il resto del mondo. Un esempio da seguire è il sistema aeroportuale della Puglia, diventato un volano non solo turistico, ma anche economico per la regione. Questo è dimostrato anche dalla scelta della Puglia come sede del prossimo G7 da parte del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sa di poter contare su un sistema recettizio apprezzato dai più importanti Capi di Stato.

Aeroporto di Reggio Calabria: un’opportunità di sviluppo per la regione

L’aeroporto di Reggio Calabria rappresenta un’opportunità di sviluppo per la regione. Grazie agli interventi di miglioramento e alla creazione di un network con altre destinazioni, lo scalo potrà attrarre un numero sempre maggiore di passeggeri e diventare un punto di riferimento per il trasporto aereo. Questo porterà benefici non solo dal punto di vista turistico, ma anche economico, favorendo la crescita del territorio e creando nuove opportunità di lavoro. L’impegno del presidente Occhiuto e degli altri attori coinvolti nel progetto è fondamentale per garantire il successo di questa importante iniziativa.

In conclusione, l’aeroporto di Reggio Calabria sta vivendo un periodo di miglioramenti e sviluppo, grazie all’impegno di diverse figure chiave come il presidente di Enac Pierluigi Di Palma e il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. La creazione di un network con altre destinazioni e la possibilità di interconnettersi con il resto del mondo rappresentano un’opportunità di crescita per la regione. L’obiettivo è quello di seguire l’esempio del sistema aeroportuale della Puglia, diventato un volano economico e turistico per la regione. L’aeroporto di Reggio Calabria potrà diventare un punto di riferimento per il trasporto aereo, favorendo lo sviluppo del territorio e creando nuove opportunità di lavoro.

