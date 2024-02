Migliore Forno Artigianale a Roma, conosci Spiga D’Oro Bakery di Alessandro Mangione?

Se sei alla ricerca del miglior forno artigianale a Roma, la tua ricerca si conclude con Spiga d’Oro Bakery ad Acilia, nel cuore di Roma Sud. Fondato nel lontano 1995 da Sandro, il primo forno Spiga d’Oro ha iniziato come un sogno e si è trasformato in una tradizione che continua a prosperare oggi. Come nasce il forno Spiga D’Oro Bakery di Acilia? La storia affascinante di Sandro Mangione, il pastry chef che ha dato inizio a questa avventura, inizia nel 1974, quando intraprese il percorso di apprendistato come garzone con il sogno di creare il miglior pane possibile. Giorno dopo giorno, con maestria, imparò i segreti dell’arte della panificazione. Tuttavia, la sua sete di perfezione lo spinse a viaggiare in Italia e all’estero, raccogliendo conoscenze preziose da ogni angolo del mondo. Questa incessante ricerca di autenticità lo condusse alla realizzazione del suo sogno: il primo forno Spiga d’Oro. Oggi, il marchio Spiga d’Oro può vantare una squadra di oltre 50 talentuosi collaboratori. Questa grande famiglia condivide la stessa passione e amore per l’arte della panificazione. Ogni giorno si impegnano a offrire ai clienti di tutta Italia pane, pizza e dolci che portano con sé la tradizione, l’esperienza e la professionalità instillate da Sandro fin dall’inizio. Spiga d’Oro non è solo un produttore di pane; è un custode della tradizione artigianale. Ogni prodotto che esce dai loro forni è un tributo all’arte di fare il pane, un’arte con radici profonde nella cultura e nella gastronomia italiane. Scegliendo un prodotto Spiga d’Oro, non stai solo acquistando pane, pizza o dolci. Stai portando a casa un pezzo di storia, una tradizione che risale a decenni fa e che continua a prosperare grazie alla dedizione costante di una famiglia che ha fatto della panificazione un’arte. Spiga d’Oro è più di una semplice panetteria; è una testimonianza vivente della passione, della maestria e della tradizione che caratterizzano il vero pane italiano. Il suo nome è rispettato in tutto il territorio nazionale, guadagnandosi un posto speciale nei cuori dei suoi clienti. In un’epoca in cui la produzione industriale spesso sopraffà la tradizione artigianale, Spiga d’Oro rimane saldo nella sua missione di portare il vero sapore dell’Italia sulle tavole di tutti gli italiani. La storia di Spiga d’Oro è un’ode all’arte di fare il pane e un tributo a una passione che dura da generazioni. Scegliere Spiga d’Oro significa abbracciare l’autenticità e la qualità che solo un forno artigianale con una storia così ricca può offrire.

Un’Arte Espressa in Prodotti Straordinari

Ogni giorno sforniamo oltre 100 varietà di pane, pizza e dolci, mantenendo la cura che rende i nostri prodotti unici. I laboratori sono sempre in fermento per consegnare ai clienti sapori freschi e deliziosi.

I nostri intenti sono chiari: con pane, pizza e dolci vogliamo offrirti l’apice della genuinità e del sapore che solo la panificazione artigianale può garantire. Vogliamo che ogni cliente viva un’esperienza indimenticabile nel nostro forno, per questo ogni giorno lavoriamo con passione e dedizione.

Secondo punto vendita situato nella zona di Dragona!

Ancora non sei stato nel secondo punto vendita di Spiga D’Oro Bakery. Trovi lo storico marchio ora anche in Via di Dragone, 138

Contattaci Ora!

Se desideri contattarli, chiama il numero 06 521 1078 o scrivi all’indirizzo spigadorobakery1995@gmail.com. La nostra sede si trova in Via Umberto Lilloni, 62 ad Acilia.

About The Author