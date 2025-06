Migliore Studio Piercing a Roma: scopriamo il Tribal Tattoo Studio

Ultimo aggiornamento il 19 Giugno 2025 by Emiliano Belmonte

Marco Manzo: Il Miglior Piercing Studio a Roma

Tribal Tattoo Studio, di Marco Manzo, piercer di fama internazionale, è la nostra prima scelta a Roma per chi cerca un servizio di piercing. Questo studio si distingue per l’esecuzione di quasi tutti i tipi di piercing, anche quelli più difficili e complicati, come lo snake eyes o il piercing al capezzolo cieco o introflesso. In quest’ultimo caso, tale pratica viene talvolta consigliata dai medici per evitare interventi chirurgici.

Il Tribal Tattoo Studio garantisce il massimo dell’igiene e della sicurezza, essendo uno dei primi studi in Italia a specializzarsi in queste pratiche. Situato in Via Cassia 1134, vicino al GRA e dotato di parcheggio dedicato ai clienti, lo studio vanta oltre trent’anni di esperienza nel settore.

I Piercing Più Richiesti

Tra i piercing più richiesti al Tribal Tattoo Studio troviamo quelli alle cartilagini, come l’helix, il conch, il daith, il trago e il rook. Molto in voga sono anche il septum e il nostril, ma l’intramontabile resta il piercing all’ombelico, spesso eseguito con orecchini della serie gioiello, che combinano la bellezza del monile con i migliori materiali disponibili sul mercato.

Standard di Sicurezza e Sterilità

Nel Tribal Tattoo Studio, tutto il materiale viene aperto e scartato davanti al cliente, assicurando sterilità e uso monouso. Le sale di esecuzione sono equipaggiate con sterilizzatori d’aria e sistemi di ricambio d’aria similari a quelli delle sale operatorie. Per l’esecuzione dei piercing, si utilizza l’agocannula, preferita all’ago americano e alla pistola, in rispetto della normativa regionale.

Regolamentazioni per Minorenni

Per i minori, il piercing al lobo dell’orecchio è permesso sotto i 14 anni. Dai 14 anni in su, è possibile eseguire tutti i tipi di piercing, a condizione di avere l’autorizzazione rilasciata da un genitore o da chi esercita la patria potestà, presentata direttamente all’operatore.

Visita il Tribal Tattoo Studio per un’esperienza sicura, igienica e di alta qualità nel campo dei piercing, in un ambiente che rispetta le più rigorose normative di sicurezza e igiene.