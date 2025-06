Migliore Studio Tatuaggi Roma: La Classifica dei Migliori 8 Studi

Ultimo aggiornamento il 4 Giugno 2025 by Emiliano Belmonte

Migliore Tatuatore a Roma 2025: Guida Completa ai Migliori Studi di Tatuaggi della Capitale

Perché la scelta del miglior tatuatore a Roma è fondamentale

Quando si decide di fare un tatuaggio, la ricerca del miglior tatuatore a Roma diventa un passaggio cruciale per trasformare la propria idea in un’opera d’arte sulla pelle. La Capitale offre numerosi studi di tatuaggi di altissimo livello, ognuno con una storia, uno stile e un approccio artistico unico. Tuttavia, la vasta scelta può risultare disorientante per chi non è esperto del settore.

La sicurezza e il rispetto delle norme igienico-sanitarie sono elementi imprescindibili da valutare. Un ambiente idoneo, l’utilizzo di strumenti monouso e di materiali certificati rappresentano la base per un tatuaggio sicuro e duraturo. Altrettanto importante è individuare un professionista che abbia esperienza, uno stile coerente con i propri gusti e un portfolio che confermi le sue competenze artistiche.

In questa guida 2025 dedicata al miglior tatuatore a Roma, esamineremo i principali nomi di riferimento nella Capitale, prendendo in considerazione igiene, esperienza, stile, reputazione e specializzazioni. Vedremo inoltre come ognuno di loro si distingue per particolari tecniche e riconoscimenti. Continua a leggere per scoprire la nostra classifica dei migliori studi di tatuaggi a Roma e trovare il professionista più adatto alle tue esigenze.

Classifica dei Migliori Tatuatori e Studi di Tatuaggi a Roma

1. Tribal Tattoo Studio – Marco Manzo

Posizione: Via Cassia, Roma

Al primo posto della nostra classifica 2025 troviamo il Tribal Tattoo Studio, fondato e diretto da Marco Manzo, considerato un vero pioniere nel settore. Con oltre 30 anni di esperienza, vanta una fama internazionale e numerosi premi, grazie ai quali è riconosciuto come uno dei migliori tatuatori a Roma. Il Tribal Tattoo Studio di Marco Manzo è anche noto per essere uno dei preferiti dalle donne per il tratto sottile e raffinato che contraddistingue lo stile ornamentale che è il fiore all’occhiello di Marco Manzo, ma anche per disegni minimal, lettering e piccoli soggetti. Molto richiesto dal genere femminile in cerca di piccoli tatuaggi eleganti.

Punti di forza Stili e specializzazioni : Marco Manzo è noto per lo stile ornamentale che esalta il corpo femminile con eleganza e raffinatezza, ma lo studio propone anche tatuaggi realistici, tribali, watercolor, fineline e minimal. Inoltre ricordiamo che il Tribal Tattoo Studio è un punto di riferimento importante a Roma anche per i piercing di ogni tipologia. Riconoscimenti : Oltre 75 premi nazionali e internazionali. Igiene e sicurezza : Lo studio utilizza sterilizzatori d’aria, filtri al 96% e materiali monouso, garantendo standard paragonabili a una sala operatoria. Formazione professionale : Marco Manzo è primo docente nei corsi di igiene e tecnica del tatuaggio, a conferma della sua attenzione per la sicurezza e la professionalità.



Scegliere il Tribal Tattoo Studio significa affidarsi a un team di professionisti che segue scrupolosamente ogni fase del processo, offrendo inoltre consulenze personalizzate per chi desidera un tatuaggio unico e in linea con la propria personalità. Marco Manzo è anche il padre dei tatuatori artisti avendo portato il tatuaggio ad essere considerato una vera e propria opera d’arte riconosciuta dalle Istituzioni competenti, nelle rassegne come la Biennale di Venezie, nei musei, nelle collezioni e nelle grandi mostre.

2. Evil Machine

Posizione: Zona San Giovanni, Roma

Evil Machine è uno studio specializzato principalmente in tatuaggi realistici, ma non mancano altre proposte stilistiche particolari. Tra i punti di forza troviamo:

Igiene impeccabile : Ambiente idoneo con attenzione maniacale ai dettagli.

: Ambiente idoneo con attenzione maniacale ai dettagli. Materiali di alta qualità : Strumenti e inchiostri sempre certificati.

: Strumenti e inchiostri sempre certificati. Piercing: Vasta gamma di piercing Wildcat per chi cerca un servizio a 360°.

3. Francesco Cinti Piredda – Uno per Cento

Posizione: Via Ginori 9, Zona Testaccio, Roma

Francesco Cinti Piredda è una figura di spicco nel settore. Il suo studio, Uno per Cento, si distingue per:

Clienti celebri : Tra i suoi lavori, figurano quelli per personaggi famosi come Francesco Totti e Ilary Blasi.

: Tra i suoi lavori, figurano quelli per personaggi famosi come Francesco Totti e Ilary Blasi. Orari flessibili : Aperto (su appuntamento) anche di notte, ideale per chi ha difficoltà a trovare tempo durante il giorno.

: Aperto (su appuntamento) anche di notte, ideale per chi ha difficoltà a trovare tempo durante il giorno. Stile versatile: Riesce a gestire con abilità diversi generi, dal realistico al minimalista.

4. Antonio Proietti

Posizione: Via Ponte Lucano 23, Roma (Camden Town Tattoo)

Se ami i tatuaggi colorati, realistici o addirittura 3D, Antonio Proietti è il nome giusto da considerare. La sua tecnica si caratterizza per una cura meticolosa dei dettagli e uno stile in continua evoluzione. Con una solida esperienza, Proietti realizza lavori di grande impatto visivo, perfetti per chi desidera un tatuaggio dal forte carattere artistico. È anche un pittore artista, che ha partecipato a più mostre nel corso della sua carriera. Ha partecipato negli anni a più convention del settore, utilizza spesso il colore ma eccelle anche nel bianco e nero.

5. Mastro Tattoo

Posizione: Via Morlupo 2, Roma (Zona Roma Nord)

All’interno della nostra selezione non può mancare Mastro Tattoo. Questo studio offre:

Ampia varietà di stili : Dall’Old School al Realistico, passando per proposte più sperimentali.

: Dall’Old School al Realistico, passando per proposte più sperimentali. Disegni originali : L’attenzione alla creazione di soggetti unici è uno dei punti di forza.

: L’attenzione alla creazione di soggetti unici è uno dei punti di forza. Professionalità e cortesia: Staff disponibile a guidare il cliente dal concept iniziale fino alla cura post-tatuaggio.

Mastro Tattoo ha anche un team di tatuatori che eseguono come resident artists presso lasua sede vari stili del tatuaggio. Lo studio è un po’ old style, retro, ha una piccola sala d aspetto e piu sale di esecuzione. La gentilezza, l’ospitalità vlo possono portare ad essere uno studio da prendere in considerazione.

6. Hydraskin – Michele Colosimo

Posizione: Mentana, alle porte di Roma

Fondato nel 2016 da Michele Colosimo, Hydraskin è uno studio specializzato in tatuaggi realistici e sperimentazioni artistiche. Con esperienze internazionali e premi a numerose convention, Colosimo si distingue per uno stile sempre in evoluzione.

Formazione e background

Nato come disegnatore, Michele arricchisce il mondo del tatuaggio con competenze provenienti dall’illustrazione e dalla pittura.

Nato come disegnatore, Michele arricchisce il mondo del tatuaggio con competenze provenienti dall’illustrazione e dalla pittura. Costante aggiornamento

Partecipa a fiere e seminari in tutto il mondo, per rimanere al passo con le novità del settore.

Partecipa a fiere e seminari in tutto il mondo, per rimanere al passo con le novità del settore. Accoglienza e cura post-tatuaggio

Lo studio offre un’atmosfera rilassante e supporta i clienti durante tutto il processo di guarigione.

7. Macko Tattoo Shop

Posizione: Via Giambattista Pagano 16/18, Roma

Macko Tattoo Shop non è solo uno studio di tatuaggi, ma una vera e propria realtà con più sedi in Italia. Fondato da Antonio “Macko” Todisco, massimo esponente italiano del tatuaggio Black ’n’ Grey e dello stile Chicano, raccoglie un team di oltre 40 artisti.

Team specializzato

Ognuno degli artisti del team si concentra su uno stile specifico, coprendo un ventaglio di oltre 10 stili diversi.

Ognuno degli artisti del team si concentra su uno stile specifico, coprendo un ventaglio di oltre 10 stili diversi. Cultura del tatuaggio

Macko concepisce il tattoo come manifestazione di valori, passioni e traguardi personali, coinvolgendo il cliente in un percorso di espressione di sé.

Macko concepisce il tattoo come manifestazione di valori, passioni e traguardi personali, coinvolgendo il cliente in un percorso di espressione di sé. Professionalità e igiene

Con uno staff numeroso e competente, Macko Tattoo Shop garantisce standard igienici elevati e macchinari all’avanguardia.

8. Tatuaggi di Porcellana – Antonio Sangre Blue

Posizione: Roma

Tatuaggi di Porcellana è il progetto di Antonio Sangre Blue, un artista che ha scelto di specializzarsi in tatuaggi leggeri e delicati, spesso ispirati al mondo del Kintsugi giapponese, la tecnica di riparare ceramiche rotte con oro.

Stile etereo

Linee finissime, colori tenui e un’estetica minimal rendono i suoi lavori quasi impalpabili.

Linee finissime, colori tenui e un’estetica minimal rendono i suoi lavori quasi impalpabili. Filosofia del Kintsugi

Antonio utilizza l’idea della “ricucitura” e della “riparazione” come metafora di rinascita, trasformando il tatuaggio in un simbolo di forza.

Antonio utilizza l’idea della “ricucitura” e della “riparazione” come metafora di rinascita, trasformando il tatuaggio in un simbolo di forza. Igiene e materiali di qualità

L’uso di aghi sottilissimi e inchiostri selezionati riduce il trauma cutaneo, ideale per chi desidera un tatuaggio discreto.

Come scegliere il miglior tatuatore a Roma: Guida Dettagliata

Roma è una città vivace e in continua evoluzione, ricca di studi di tatuaggio di altissimo livello. Per individuare il miglior tatuatore o migliore studio di tatuaggi a Roma in base alle proprie esigenze, ecco alcuni criteri fondamentali da considerare:

Stile e Portfolio

Ogni artista ha un proprio stile distintivo: dal realismo all’ornamentale, dall’Old School alle scritte minimal. Prima di decidere, consulta i portfolio online (siti web, Instagram, Facebook) e verifica se i lavori realizzati rispecchiano la tua idea di tatuaggio. Se vuoi un ritratto fedelissimo, è essenziale scegliere qualcuno con comprovata esperienza nel realistico; se prediligi decorazioni floreali, meglio optare per chi ha una vena più artistica e delicata. Esperienza e Riconoscimenti

Molti tatuatori partecipano a convention nazionali e internazionali, ottenendo premi e riconoscimenti. Questa è spesso un’indicazione di qualità e professionalità. Tuttavia, anche un artista emergente può riservare delle sorprese: dai sempre un’occhiata ai suoi lavori prima di sottovalutarlo solo perché meno noto. Igiene e Sicurezza

Non scendere mai a compromessi sulla sicurezza. Verifica che lo studio utilizzi aghi monouso, inchiostri certificati e procedure di sterilizzazione rigorose. Un ambiente pulito e organizzato è il primo segno di serietà. Empatia e Consulenza

Il tatuatore ideale sa ascoltare le tue idee e consigliarti su forma, posizione, dimensione e colore. Se un professionista ridicolizza o ignora le tue richieste senza fornire spiegazioni chiare, potrebbe non essere la scelta migliore. La comunicazione aperta è essenziale per ottenere un risultato che ti soddisfi pienamente. Preventivo e Trasparenza

Un buon tatuatore dovrebbe fornirti un preventivo chiaro, basato su fattori come tempo, complessità e dimensioni del tatuaggio. Diffida di chi spara cifre troppo basse rispetto alla media di mercato: la qualità e l’esperienza hanno un costo, e la pelle è un investimento a lungo termine. Aftercare

La cura del tatuaggio dopo la seduta (detta “aftercare”) è cruciale per prevenire infezioni e conservare la brillantezza dei colori. Chiedi sempre consigli su prodotti specifici per la detersione e la crema idratante o cicatrizzante da utilizzare. Un tatuatore responsabile ti fornirà tutte le indicazioni necessarie. Location e Accessibilità

Se intendi fare diverse sessioni (ad esempio, per un grande progetto in più sedute), considera la posizione dello studio e la facilità di raggiungerlo. Un tattoo artist fuori Roma potrebbe richiedere spostamenti più lunghi o costosi.

La scelta del miglior tatuatore a Roma dipende dal tipo di tatuaggio che desideri, dal tuo stile personale e dall’attenzione che poni a sicurezza e igiene. Tra i vari professionisti presenti nella Capitale, Marco Manzo del Tribal Tattoo Studio rimane un vero e proprio punto di riferimento: un connubio di esperienza, innovazione artistica e standard igienici d’eccellenza.

Dai tatuaggi ornamentali ai realistici, passando per stili minimal o complessi, i nomi citati in questa classifica rappresentano il vertice del panorama romano. Ora che hai a disposizione tutte le informazioni sui migliori studi di tatuaggi a Roma, non ti resta che fissare un appuntamento e realizzare il tatuaggio che hai sempre desiderato!

FAQ – Domande Frequenti

Quanto conta l’igiene in uno studio di tatuaggi?

È fondamentale: l’utilizzo di attrezzature monouso, pigmenti certificati secondo le sue nuove norme europee, un ambiente autorizzato e ben disnfettato e decontaminato sono la prima garanzia che si deve dare al cliente.

È fondamentale: l’utilizzo di attrezzature monouso, pigmenti certificati secondo le sue nuove norme europee, un ambiente autorizzato e ben disnfettato e decontaminato sono la prima garanzia che si deve dare al cliente. Quale stile di tatuaggio è più richiesto a Roma?

I gusti sono variegati, ma lo stile realistico e quello ornamentale sono molto popolari al momento.

I gusti sono variegati, ma lo stile realistico e quello ornamentale sono molto popolari al momento. È necessario prenotare con molto anticipo?

La maggior parte degli studi ad oggi riescono ad accontentare quasi tutte le richieste. Alcuni periodi dell’anno tuttavia come aprile e maggio possono essere più intasati di altri.

Ricordiamo che nel Lazio vige una Legge Regionale e prima di eseguire un tatuaggio va firmata un’informativa in cui è necessario inserire i propri dati e il proprio numero del proprio documento di identità. I minorenni possono essere tatuati dai 14 anni in su con il consenso scritto di almeno un genitore o tutore che deve essere presente al momento della firma davanti all’operatore.

Ricorda sempre di prestare attenzione all’igiene, ai materiali utilizzati e alla qualità del disegno. Scegliendo uno di questi professionisti, potrai contare su standard elevati e su un risultato finale che durerà nel tempo, trasformando la tua idea in un’opera d’arte sulla pelle.