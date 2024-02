“Migrante morto in Cpr: indagine su istigazione al suicidio”

Indagine aperta per istigazione al suicidio nel caso della morte di un migrante al Cpr di Ponte Galeria

La Procura di Roma ha avviato un’indagine per istigazione al suicidio in seguito alla tragica morte di un cittadino guineano all’interno del Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Ponte Galeria. Il giovane di 22 anni si è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo sabato scorso. Il fascicolo è stato affidato al sostituto procuratore Attilio Pisani, che ha incaricato di effettuare l’autopsia sul corpo del migrante.

Acquisizione di prove e testimonianze

Gli inquirenti hanno deciso di acquisire le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno del Centro, al fine di ricostruire l’accaduto nel dettaglio. Inoltre, sarà analizzato il messaggio lasciato dal ragazzo prima di compiere il gesto estremo. L’obiettivo è quello di comprendere le circostanze che hanno portato al tragico evento e di individuare eventuali responsabilità.

Un caso che solleva interrogativi

La morte del giovane migrante ha sollevato numerose domande sulla gestione dei Cpr e sulle condizioni in cui si trovano i migranti all’interno di queste strutture. Si tratta di un tema delicato e complesso, che richiede un’attenta analisi e un’azione concreta per garantire il rispetto dei diritti umani e la tutela della dignità delle persone. Come sottolinea Attilio Pisani, “è fondamentale fare chiarezza su quanto accaduto e prendere provvedimenti per evitare che simili tragedie si ripetano in futuro”.

In conclusione, l’apertura dell’indagine da parte della Procura di Roma rappresenta un primo passo verso la ricerca della verità e della giustizia nel caso della morte del migrante al Cpr di Ponte Galeria. È necessario che vengano individuate eventuali responsabilità e che vengano adottate misure adeguate per garantire la sicurezza e il benessere dei migranti all’interno di queste strutture. Solo attraverso un’azione concreta e un impegno costante sarà possibile prevenire tragedie simili in futuro e garantire il rispetto dei diritti umani.

