Milan domina il Rennes con uno spettacolare 3-0 nel match d’andata dei Playoff Europa League

Il Milan domina il Rennes nel match d’andata del playoff di Europa League

Il match

Il Milan ha ottenuto una vittoria convincente contro il Rennes nell’andata del playoff di Europa League. I rossoneri hanno sconfitto gli avversari con un netto 3-0, un risultato che mette la squadra di Pioli in una posizione di vantaggio in vista del ritorno in Francia tra una settimana. I protagonisti della partita sono stati Loftus-Cheek, autore di una doppietta al 32′ e al 47′, e Leao, che ha segnato al 53′.

La partita è iniziata con il Milan che ha preso subito il controllo del gioco. Al 7′, Leao ha colpito la traversa con un tiro deviato. Un minuto dopo, Reijnders ha provato un tiro da fuori area, ma la palla è finita alta. All’11’, Loftus-Cheek ha crossato dalla destra, ma la deviazione di Musah è finita fuori. Al 24′, il Rennes ha avuto la sua prima occasione con Bourigeaud, ma il suo tiro è sfiorato il palo.

Al 32′, il Milan ha sbloccato il punteggio con una bella combinazione sulla destra che ha permesso a Florenzi di crossare in area per Loftus-Cheek, che ha segnato di testa. Al 47′, Loftus-Cheek ha raddoppiato il vantaggio con un colpo di testa su respinta di Mandanda. All’8′ della ripresa, Leao ha segnato il terzo gol del Milan dopo un’azione di Theo Hernandez.

Il Milan ha continuato a creare occasioni da gol, ma non è riuscito a segnare ulteriormente. Il Rennes ha provato a reagire, ma la difesa del Milan è rimasta solida fino alla fine della partita. Il match si è concluso senza ulteriori emozioni dopo 4 minuti di recupero.

Il ritorno

Il Milan ha ottenuto una vittoria convincente nel match d’andata, ma la squadra di Pioli dovrà rimanere concentrata per il ritorno in Francia. Nonostante il vantaggio di tre gol, il Rennes potrebbe cercare di ribaltare la situazione e il Milan dovrà essere pronto a difendersi e a sfruttare le occasioni che si presenteranno. Sarà una partita difficile, ma il Milan ha dimostrato di essere una squadra solida e determinata.

Conclusioni

Il Milan ha dominato il Rennes nel match d’andata del playoff di Europa League, ottenendo una vittoria convincente per 3-0. I gol di Loftus-Cheek e Leao hanno messo al sicuro la squadra di Pioli in vista del ritorno in Francia. Nonostante il vantaggio, il Milan dovrà rimanere concentrato e determinato per affrontare la sfida del ritorno. Sarà una partita difficile, ma il Milan ha dimostrato di avere le qualità necessarie per superare il Rennes e qualificarsi per la fase a gironi della Europa League.

