Milano: Generosa donazione di una signora senza eredi al canile comunale – 328.352 euro per migliorare la vita di 150 cani

Contesto: Una signora morta il 4 novembre scorso e senza eredi ha lasciato in eredità al canile comunale di Milano il 90% delle sue sostanze, pari a 328.352 euro. Un gesto di grande generosità che ha commosso l’amministrazione comunale e che consentirà di migliorare la vita dei 150 cani ospiti della struttura.

La donazione:

La donna, il cui nome non è stato reso noto, ha lasciato scritto nel suo testamento: “Lascio al canile comunale di Milano un importo pari al 90 per cento delle somme esistenti presso gli istituti di credito alla data del mio decesso”. Una frase semplice, ma che racchiude un grande atto di bontà e di altruismo.

La reazione dell’amministrazione comunale:

“Un gesto di una bellezza estrema – ha detto l’assessora comunale Elena Grandi – Oltretutto è una bella boccata d’ossigeno, abbiamo tantissimi progetti e un lascito così è molto importante”. La donazione sarà infatti utilizzata per fornire più servizi e di qualità più alta ai cani ospiti del canile.

cani del canile:

Attualmente la struttura ospita 150 cani, la maggior parte dei quali appartiene a razze considerate pericolose. Si tratta di animali che difficilmente verranno adottati e che molto probabilmente passeranno la loro vita al canile. La donazione della signora senza eredi sarà quindi un aiuto prezioso per migliorare la loro esistenza.

‘acquisizione del legato:

Nella delibera di giunta si legge che “il legato si acquista senza bisogno di accettazione” e che “l’amministrazione ha interesse a rispettare pienamente la volontà della signora, destinando la somma al canile municipale”. La procedura per l’acquisizione del legato sarà quindi avviata quanto prima, per poter utilizzare al più presto i fondi a favore dei cani ospiti del canile.

Precedenti donazioni al canile:

In passato, altri cittadini milanesi avevano già deciso di destinare la propria eredità al canile comunale. ‘ultimo caso, però, è finito in tribunale: si tratta della vicenda di una signora morta a fine 2019, che aveva destinato 900 mila euro al canile e a tre associazioni. Successivamente, però, è emerso un secondo testamento con un’unica ereditiera. Sarà ora compito del giudice decidere a chi spetterà l’eredità.

‘importanza delle donazioni:

La donazione della signora senza eredi è un esempio di come anche un singolo gesto possa fare la differenza per migliorare la vita di tanti animali. Il canile comunale di Milano, come tante altre strutture simili, ha bisogno di risorse economiche per poter fornire ai propri ospiti le cure e l’assistenza di cui hanno bisogno. Le donazioni dei cittadini sono quindi fondamentali per garantire il benessere degli animali e per sostenere il lavoro delle associazioni e delle istituzioni che si occupano del loro.

Come sostenere il canile:

Chiunque voglia sostenere il canile comunale di Milano può farlo attraverso donazioni in denaro o attraverso l’adozione di un cane. Sul sito del comune di Milano sono disponibili tutte le informazioni necessarie per effettuare una donazione o per avviare le procedure di adozione. Inoltre, il canile è sempre alla ricerca di volontari che possano dedicare del tempo agli animali ospiti della struttura.

‘impegno dell’amministrazione comunale:

‘amministrazione comunale di Milano si impegna da sempre a tutelare il benessere degli animali e a promuovere la cultura del rispetto e della cura nei loro confronti. La donazione della signora senza eredi è un’occasione per rinnovare questo impegno e per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di sostenere le strutture che si occupano degli animali più bisognosi.

Un gesto da ricordare:

La donazione della signora senza eredi al canile comunale di Milano è un gesto che merita di essere ricordato e che rappresenta un esempio per tutti. Un gesto di generosità e di altruismo che dimostra come ognuno di noi, nel proprio piccolo, possa fare la differenza per migliorare la vita degli animali più sfortunati.