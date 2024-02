Milano: quarta peggiore città al mondo per qualità dell’aria

Milano tra le città più inquinate al mondo

Secondo il sito svizzero IQAir, Milano si trova tra le città più inquinate al mondo, con un punteggio di 199 sull’indice di qualità dell’aria degli Usa (Us Aqi). Questa classifica la colloca subito dopo Dacca in Bangladesh, Lahore in Pakistan e Delhi in India. Attualmente, la qualità dell’aria a Milano è considerata non salutare, con un’elevata concentrazione di PM2.5, che supera di 29.7 volte il valore guida annuale dell’OMS. IQAir raccomanda di adottare precauzioni come evitare l’esercizio fisico all’aperto, chiudere le finestre in casa, indossare mascherine all’aperto e utilizzare purificatori d’aria.

Tavolo istituzionale per contrastare lo smog

L’assessore all’Ambiente della Lombardia, Giorgio Maione, ha risposto alla proposta dell’assessore milanese Elena Grandi riguardo alla lotta allo smog, sottolineando l’esistenza di un “tavolo istituzionale aperto” con i Comuni per coordinare gli interventi. Maione ha dichiarato che l’imposizione di divieti in modo ideologico non è efficace e che è necessario adottare interventi sistemici e prospettici. La Regione Lombardia sta incentivando il rinnovo dei veicoli inquinanti, la sostituzione degli impianti di riscaldamento obsoleti e gli investimenti nell’innovazione del sistema produttivo, ottenendo risultati significativi nella riduzione delle emissioni inquinanti.

Emergenza smog in Emilia-Romagna

Dopo una breve tregua all’inizio di febbraio, l’Emilia-Romagna è di nuovo alle prese con l’emergenza smog. L’Agenzia regionale per l’ambiente ha emesso il bollino rosso, confermando misure straordinarie fino a lunedì 19 febbraio. Sono in vigore restrizioni come lo stop ai veicoli Diesel fino a Euro 5 e la riduzione delle temperature negli edifici e nelle attività industriali. Queste misure mirano a migliorare la qualità dell’aria, coinvolgendo l’intera area di pianura della regione.

