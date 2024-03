Milano sotto l’uragano delle piogre: la sfida delle buche stradali

A Milano, il sindaco Giuseppe Sala ha messo in luce il crescente problema delle buche nelle strade della città, intensificatosi a causa delle abbondanti piogre abbattutesi nel mese di febbraio. Durante la diretta social ‘Cose in Comune’, Sala ha risposto alle domande dei cittadini, facendo il punto sulla necessità di interventi di manutenzione stradale.

La complessità delle strade milanesi

Milano vanta circa 4mila strade che si estendono per quasi 2mila chilometri, con 270 di esse che sono attraversate dai binari del tram. Il sindaco ha sottolineato che l’emergenza delle buche quest’anno è stata particolarmente critica a causa di un intenso periodo di siccità che ha caratterizzato i mesi da novembre a gennaio. Tuttavia, il quadro è cambiato drasticamente a partire da febbraio, quando sono caduti ben 280 millimetri di pioggia fino al 6 marzo. Nel confronto con l’anno precedente, in cui si registrarono soltanto 13 millimetri nello stesso periodo, il 2024 si è contraddistinto per aver ricevuto l’impressionante quantità di pioggia che ha superato di 20 volte quella del precedente anno.

Le conseguenze delle precipazioni eccezionali

L’improvvisa e copiosa ondata di pioggia ha messo a dura prova le infrastrutture stradali milanesi, creando situazioni di criticità dovute alla formazione di numerose buche disseminate lungo le strade della città. Queste condizioni hanno reso necessaria un’azione immediata da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza dei cittadini e la viabilità urbana. La supervisione e la manutenzione delle strade sono diventate cruciali per far fronte al proliferare dei dissesti che minacciano la mobilità e la sicurezza stradale.

L’impegno per un miglioramento

Il sindaco Sala ha sottolineato l’importanza di interventi tempestivi e mirati per ripristinare lo stato delle strade milanesi, ponendo l’accento sull’urgenza di azioni preventive che riducano al minimo il rischio di danni e disagi per la cittadinanza. L’ottimizzazione dei processi di manutenzione stradale e l’implementazione di strategie di intervento tempestive sono diventate priorità assolute per affrontare le sfide poste dai repentini cambiamenti climatici e garantire una viabilità sicura e efficiente per tutti i cittadini di Milano.