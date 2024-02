Milano tra le città più inquinate al mondo: l’ira di Beppe Sala

Milano al terzo posto nella classifica mondiale dell’inquinamento atmosferico

Il report del sito svizzero IQAir ha rivelato che Milano si posiziona al terzo posto nella classifica delle città più inquinate al mondo. Secondo i dati raccolti domenica scorsa, l’aria della città lombarda risulta essere tra le peggiori, preceduta solamente da Dacca in Bangladesh, Lahore in Pakistan e Delhi in India.

Sala critica il report di IQAir: “Una notizia da social”

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha definito la classifica di IQAir come “una notizia da social”, sottolineando che si tratta di un’analisi estemporanea condotta da un ente privato. Durante il convegno sulla coesione territoriale e l’ordinamento delle autonomie locali, Sala ha dichiarato: “E’ la solita analisi estemporanea gestita da un ente privato. Bisognerebbe capire chi fa queste analisi, perché le analisi di Arpa dimostrano tutto il contrario.” Il sindaco ha espresso il suo disappunto riguardo a queste “rivelazioni estemporanee” e ha sottolineato che Milano sta lavorando per migliorare la qualità dell’aria, nonostante le critiche.

Fontana ribadisce l’impegno per ridurre l’inquinamento atmosferico

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto al report di IQAir sottolineando che si tratta di un dato di fatto che coinvolge l’intera Pianura Padana. Fontana ha affermato: “Noi stiamo facendo miracoli per ridurre l’immissione in atmosfera di sostanze inquinanti, con tutte le politiche che stiamo portando avanti per migliorare i riscaldamenti, le automobili, per agevolare le attività produttive a intraprendere un percorso di sostenibilità.” Ha inoltre evidenziato i risultati positivi ottenuti finora e l’importanza di continuare su questa strada per migliorare ulteriormente la situazione. Fontana ha sottolineato che le iniziative intraprese richiedono tempo per produrre effetti significativi e ha invitato a guardare ai fatti concreti.

Sala ha risposto alle dichiarazioni di Fontana, sottolineando che Milano sta facendo del suo meglio per affrontare l’inquinamento atmosferico. Ha dichiarato: “Nessuno di noi ha fatto miracoli, né la Regione Lombardia, né Milano. Ciò nonostante noi stiamo cercando di fare qualcosa.” Il sindaco ha invitato a seguire i dati forniti da Arpa e a collaborare per affrontare concretamente il problema, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso tra le istituzioni locali e regionali per affrontare efficacemente la questione ambientale.

