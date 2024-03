Miley Cyrus e Pharrell Williams: Il Ritorno con "Doctor (Work It Out)" - Occhioche.it

Il Ritorno di Miley Cyrus

A poco più di un anno dal suo ultimo successo internazionale con “Flowers”, Miley Cyrus ha fatto il suo ritorno sulla scena musicale con un nuovo singolo. Intitolata “Doctor “, la canzone vede la collaborazione di Pharrell Williams. Tuttavia, il rientro della popstar non è passato inosservato, poiché è stata subito accusata di plagio nei confronti dei Maneskin, celebre band italiana.

Le Polemiche sul Presunto Plagio

Immediatamente dopo il lancio di “Doctor “, sono scoppiate le polemiche riguardo alle presunte somiglianze con una canzone dei Maneskin, “I wanna be your slave”. Le voci che accusavano Miley Cyrus di aver plagiato la band italiana hanno suscitato scalpore tra i fan di entrambi gli artisti. Tuttavia, l’evolversi della situazione ha portato a una svolta inaspettata.

La Fine delle Accuse di Plagio

Le accuse di plagio mosse nei confronti di Miley Cyrus sono rapidamente tramontate alla luce di una rivelazione sorprendente. “Doctor ” è stata infatti registrata dalla cantante per l’album “Bangerz” nel lontano 2012, ben prima che i Maneskin incidesero il brano incriminato. La canzone, rimasta inedita per lungo tempo, è stata riportata alla ribalta quando Miley e Pharrell Williams hanno deciso di collaborare per pubblicarla come singolo.

La Collaborazione Vincente

La collaborazione tra Miley Cyrus e Pharrell Williams si è rivelata vincente, nonostante le polemiche iniziali. La decisione di riproporre “Doctor ” è stata accolta positivamente dai fan della cantante, che hanno apprezzato il ritorno di Miley sulla scena musicale con una nuova e coinvolgente produzione. La canzone ha ottenuto un’anteprima esclusiva alla Paris Fashion Week, riscuotendo un successo immediato.

Il Successo di Miley Cyrus

Per Miley Cyrus, “Doctor ” rappresenta il primo singolo del 2024, segnando un nuovo traguardo nella sua carriera musicale. Dopo il trionfo di “Flowers” nell’anno precedente, la popstar statunitense ha confermato il suo talento e la sua versatilità artistica. Con “Flowers”, Miley ha superato una fase di crisi artistica e ha conquistato il primo posto nelle classifiche di vendita in 29 mercati internazionali. Il successo di Miley Cyrus è un riflesso della sua costante reinvenzione e della sua capacità di emozionare il pubblico con la sua musica unica e coinvolgente.