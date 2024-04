MillenniuMExpo 2024: il 13 e 14 aprile all’ippodromo Capannelle

Da oltre due decenni, il MillenniuMExpo si è imposto come l’evento di riferimento per gli amanti dei veicoli d’epoca nel cuore dell’Italia. Quest’anno, per la sua 24^ edizione, l’ippodromo Capannelle di Roma si trasforma ancora una volta in un palcoscenico straordinario, dove passione e storia si incontrano in un unico, grande spettacolo.

Un weekend all’insegna della passione su due e quattro ruote

13 e 14 aprile 2024: i giorni da segnare in rosso

Il prossimo 13 e 14 aprile, l’ippodromo Capannelle, il più grande d’Italia, riaccenderà i motori della celebre MostraScambio, attirando centinaia di espositori pronti a mostrare il meglio di auto e moto d’epoca, nonché una vasta gamma di ricambi, accessori, modellini e memorabilia. Un’occasione unica per ammirare da vicino pezzi di storia su due e quattro ruote e, perché no, portare a casa un pezzo di quella storia.

Collaborazioni d’eccezione e eventi speciali

Patrocinio federazione motociclistica italiana e molto altro

L’evento si fregia nuovamente del patrocinio della Federazione Motociclistica Italiana (FMI), che non solo offre uno sconto in biglietteria ai propri tesserati ma organizza anche un incontro imperdibile per gli appassionati delle due ruote. Tra i momenti più attesi, la sfilata di moto d’epoca degli anni ’50 e ’60 e sidecar, prevista per sabato 13 aprile, che vedrà la partecipazione delle affascinanti ragazze di Miss Pin Up WW2.

Raduni e rassegne storiche: un viaggio nel tempo

Fiat 850 e le celebrazioni dei 60 anni di un’icona

Il MillenniuMExpo è anche l’occasione per celebrare anniversari di modelli e marchi che hanno fatto la storia. Un esempio è il club Fiat 850, che quest’anno rende omaggio ai 60 anni del famoso modello, esponendo alcune delle sue varianti più rappresentative. Non mancheranno inoltre i raduni monomarca e le esibizioni storiche, con una presenza significativa dei principali club ASI di Roma e di alcune associazioni delle Forze dell’Ordine, pronte a mostrare i loro preziosi veicoli d’epoca.

Tutte le informazioni utili per non perdere l’evento

Dove, quando e come partecipare al millenniumexpo

L’appuntamento è fissato per il 13 e 14 aprile 2024 all’ippodromo Capannelle, situato in Via Appia Nuova, 1245 a Roma (uscita 23 GRA direzione Appio – centro). Gli orari di apertura sono dalle 9.00 alle 17.30, sia sabato che domenica. Per tutte le informazioni aggiuntive, è possibile visitare il sito www.millenniumeventi.it, chiamare il numero 338 7229553 o scrivere una mail a info@millenniumeventi.it.



Questo evento rappresenta una tappa obbligata per tutti gli appassionati del settore e offre un’occasione imperdibile per immergersi nella storia dei veicoli d’epoca, tra passione, tradizione e innovazione.