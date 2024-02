Milo e Tina, le mascotte delle Olimpiadi Milano Cortina in visita negli uffici Deloitte a Milano

Deloitte Italia Accoglie le Mascotte di Milano Cortina 2026

In una giornata fuori dall’ordinario, Deloitte, presso la sede di Milano, ha aperto le porte a Milo e Tina, le Mascotte ufficiali dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026. Deloitte, in qualità di Professional Services Partner dell’evento, ha accolto le due figure simboliche con entusiasmo, presentando loro i propri spazi e il team presso la sede principale in Via Tortona 25.

Accoglienza Speciale per Milo e Tina

Il CEO di Deloitte Italia, Fabio Pompei, insieme al team, ha dato il benvenuto a Milo e Tina, suscitando grande interesse e partecipazione da parte dei dipendenti. Numerose persone di Deloitte hanno approfittato dell’occasione per scattare selfie con le due mascotte, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

“Ci avviciniamo a grandi passi verso Olimpiadi e Paralimpiadi e ci sentiamo sempre più parte di questo grande evento”, ha dichiarato Fabio Pompei. La presenza di Milo e Tina ha rafforzato il legame tra Deloitte e Milano Cortina 2026, condividendo valori di diversità, collaborazione e rispetto per l’ambiente. L’evento ha rappresentato un momento simbolico di vicinanza alla Fondazione Milano Cortina 2026 e di partecipazione attiva a un evento sportivo di rilevanza globale.

Deloitte e Milano Cortina 2026: Una Partnership Strategica

Durante la visita di Milo e Tina negli uffici di Deloitte, l’azienda ha avuto l’opportunità di illustrare il proprio impegno professionale e sociale. Deloitte Italia sostiene attivamente la Fondazione Milano Cortina 2026, partecipando a un progetto ambizioso e cruciale per l’Italia. La partnership si inserisce nella strategia di Deloitte di sostenere l’economia locale e il Made in Italy, grazie alla sua presenza diffusa sul territorio nazionale.

Impact for Italy: Obiettivi di Crescita e Sostenibilità

La collaborazione tra Deloitte Italia e la Fondazione Milano Cortina 2026 si inserisce nei programmi di Impact for Italy, lanciato da Deloitte Italia nel 2020. L’obiettivo è contribuire alla crescita del Paese attraverso soluzioni innovative e sostenibili, in linea con le nuove esigenze del contesto attuale. La partnership, che si estenderà per cinque edizioni dei Giochi Olimpici, sia estivi che invernali, conferma l’impegno di Deloitte nel supportare lo sviluppo del sistema Paese e promuovere iniziative di impatto positivo a livello nazionale.

Attraverso l’accoglienza di Milo e Tina e il sostegno attivo a Milano Cortina 2026, Deloitte dimostra il suo impegno a promuovere valori di collaborazione, diversità e sostenibilità, contribuendo in modo tangibile alla crescita e al successo dell’evento sportivo più atteso degli ultimi anni.

