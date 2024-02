Minacce a Fugatti: Scorta rafforzata dopo uccisione orso M90

Scorta rafforzata per il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e l’assessore alle foreste, Roberto Failoni

Durante la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal prefetto di Trento Filippo Santarelli, è stata presa la decisione di aumentare la scorta per il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e l’assessore alle foreste, Roberto Failoni. Questa decisione è stata presa a seguito delle minacce ricevute dopo l’abbattimento dell’orso M90 e in vista della manifestazione nazionale organizzata dal movimento StopCasteller per il 10 febbraio.

Scorta per Fugatti dal maggio 2021

Il presidente Fugatti è sotto scorta dal maggio 2021 a causa delle minacce ricevute per le politiche di gestione della fauna selvatica. La sua sicurezza è stata ulteriormente rafforzata a seguito delle recenti minacce. Inoltre, anche la manifestazione di domani sarà oggetto di particolare attenzione e protezione. La manifestazione, che partirà alle ore 14 da piazza Dante, ha visto l’adesione di numerose associazioni, tra cui Lav, Mac, Lndc, Leal, Enpa, AnimaLiberAction, Ribellione Animale e Bearsandothers. Il corteo attraverserà le vie del centro storico, toccando piazza Mostra, via Santa Croce e piazza Duomo.

Arrivo di forze dell’ordine da fuori regione

In previsione della manifestazione di domani, sono previsti l’arrivo di operatori delle forze dell’ordine provenienti da fuori regione. Questa misura è stata adottata per garantire la sicurezza dei partecipanti e prevenire eventuali situazioni di tensione. L’obiettivo è quello di assicurare che la manifestazione si svolga in modo pacifico e senza incidenti.

In conclusione, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e l’assessore alle foreste, Roberto Failoni, saranno sotto scorta rafforzata a seguito delle minacce ricevute. Inoltre, la manifestazione di domani sarà oggetto di particolare attenzione e protezione, con l’arrivo di forze dell’ordine da fuori regione. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza dei partecipanti e prevenire eventuali situazioni di tensione.

