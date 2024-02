Minacce all’Ad della Rai: Informativa Procura Roma

Indagine aperta sulla minacce all’ad della Rai Roberto Sergio

L’ad della Rai, Roberto Sergio, e alcuni suoi familiari hanno ricevuto minacce dopo il suo comunicato sulla guerra in Israele. L’incartamento relativo a queste minacce è stato inviato alla Procura di Roma, che sta valutando l’apertura di un fascicolo d’indagine. Il procuratore capo, Francesco Lo Voi, ha preso in considerazione l’informativa delle forze dell’ordine e sta valutando le azioni da intraprendere.

Secondo quanto riportato, le minacce sono arrivate dopo il comunicato di Sergio sulla situazione in Israele. Il comunicato, che ha suscitato diverse reazioni, ha portato a una serie di insulti e minacce rivolte all’ad della Rai e ai suoi familiari. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili di queste minacce e valutare se ci siano elementi per procedere con un’indagine formale.

La Procura di Roma valuta l’apertura di un fascicolo d’indagine

La situazione in Israele scatena minacce contro l’ad della Rai

