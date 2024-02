Minacce da genitori agli insegnanti: il 16% dei docenti colpito, rivela Eurispes

Rapporto Eurispes: La scuola secondo gli studenti

Il 2° Rapporto Nazionale sulla scuola e l’università dell’Eurispes ha rivelato che gli studenti italiani mostrano un forte rispetto (88,5% dei casi), attenzione e partecipazione (83,4%) nei confronti dei docenti. Inoltre, i ragazzi dimostrano motivazione e desiderio di apprendere (75,4%), fiducia nei confronti dei loro insegnanti (88,7%) e voglia di esplorare, scoprire e innovare (69%). Tuttavia, i docenti ricevono anche molte richieste di aiuto (53,4%). Alcuni studenti mostrano ostilità (5,3%), disinteresse (11,9%) e aggressività (5,4%). Durante il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, si registra una diminuzione della motivazione e del desiderio di apprendere (dal 81,6% al 57,9%), insieme alla voglia di esplorare, scoprire e innovare (dal 76,3% al 48,3%), mentre aumenta il disinteresse (8,3% dei bambini e 22,2% dei ragazzi).

Rapporto Eurispes: La scuola secondo gli insegnanti

Secondo il rapporto, oltre tre quarti degli insegnanti ha riscontrato spesso (67%) o sempre (9,7%) fiducia da parte dei genitori, mentre solo il 22,4% ha rilevato fiducia solo qualche volta. In generale, i genitori sono propensi a collaborare con i docenti (solo lo 0,8% non lo fa mai), ma per un terzo dei docenti i genitori si sono dimostrati collaborativi solo qualche volta (32,9%). Oltre la metà degli insegnanti (54,5%) ha sperimentato, almeno in alcune occasioni, ingerenze dei genitori nelle sue scelte relative ai metodi e ai contenuti dell’insegnamento. Il 12,2% ha rilevato ingerenze spesso e il 2% sempre, mentre solo il 31,3% non ha mai riscontrato ingerenze. Quasi la metà degli insegnanti (49,1%) ha avuto qualche volta contestazioni da parte dei famigliari degli alunni riguardo ai voti e ai giudizi, mentre il 6,1% ha avuto contestazioni frequenti e il 44,8% non ha mai avuto contestazioni. Per quanto riguarda le misure disciplinari, il 49,8% degli insegnanti non ha mai ricevuto contestazioni, ma il 43,6% ha ricevuto contestazioni qualche volta e il 6,6% con frequenza. Il 16% dei docenti ha ricevuto minacce da parte dei genitori degli alunni in alcune occasioni. Inoltre, almeno un insegnante su dieci ha subito episodi di violenza da parte dei genitori, mentre il 18% degli insegnanti ha assistito a comportamenti violenti dei bambini/ragazzi nei confronti del personale docente. Il bullismo è una condotta frequente, con solo il 18% degli insegnanti che non ne ha mai riscontrato.

Rapporto Eurispes: La scuola nelle diverse regioni italiane

Il rapporto ha anche evidenziato alcune differenze regionali. Nelle Isole, la percentuale di docenti che non ha mai riscontrato episodi di bullismo nella propria esperienza è leggermente superiore alla media nazionale (22,2% rispetto al 16,1% del Nord-Ovest). Al Sud, le difficoltà di integrazione degli alunni diversamente abili sono meno frequenti rispetto alla media nazionale (il 29,3% dei docenti non ne ha mai riscontrate). Le difficoltà di integrazione degli alunni stranieri sono più evidenti nelle regioni del Nord-Ovest (il 13,2% dei docenti non le ha mai riscontrate), del Nord-Est (16,9%) e del Centro (14,9%), rispetto al Sud e alle Isole (rispettivamente il 28,3% e il 27,4%). In generale, il rapporto Eurispes offre uno sguardo approfondito sulla realtà della scuola italiana, evidenziando sia gli aspetti positivi che quelli critici.

