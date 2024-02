Minacce e insulti in una lettera ad un'operatrice culturale - avvisatore.it

Minacce ad una Operatrice Culturale in Calabria

Una lettera anonima contenente insulti e minacce è stata recapitata a Romina Candela, operatrice culturale e presidente dell’associazione Crisalide, a Pannaconi, frazione di Cessaniti, in provincia di Vibo Valentia. Questo episodio preoccupante si aggiunge alle intimidazioni rivolte recentemente al parroco locale, don Felice Palamara, e ad una dottoressa della Guardia medica.

La presidente dell’associazione Crisalide ha denunciato prontamente l’accaduto alle autorità, consegnando la missiva ricevuta. Romina Candela, nota per il suo impegno non solo nel campo culturale ma anche in quello sociale, ha risposto con determinazione agli autori delle minacce: “Non ho paura, vado avanti perché sono libera, e voi no“. La sua reazione decisa dimostra un forte spirito di resilienza di fronte a tentativi di intimidazione.

Solidarietà e Sdegno per l’Episodio

L’episodio ha suscitato solidarietà e sdegno nella comunità locale e oltre. La diffusione di minacce e atti intimidatori verso figure impegnate nel sociale e nella cultura rappresenta un grave attacco alla libertà e alla democrazia. È fondamentale che tali comportamenti vengano condannati senza riserve e che le autorità competenti intervengano per garantire la sicurezza di chi si batte per valori fondamentali.

La solidarietà verso Romina Candela e la condanna delle minacce ricevute devono essere unanime.

È necessario un impegno concreto per contrastare qualsiasi forma di intimidazione e violenza verbale.

Difesa della Libertà e della Cultura

La difesa della libertà di espressione e dell’impegno culturale e sociale rappresenta un pilastro fondamentale per una società democratica e inclusiva. Romina Candela e tutte le persone che si adoperano per promuovere la cultura e il benessere della comunità devono poter svolgere il proprio lavoro senza timori o minacce.

La cultura e la libertà sono valori imprescindibili da difendere e promuovere.

L’impegno sociale e culturale merita rispetto e sostegno da parte di tutta la società.

Questo episodio mette in luce l’importanza di difendere la libertà e la cultura da attacchi e minacce, e sottolinea la necessità di un impegno comune per garantire un ambiente sicuro e inclusivo per tutti coloro che si dedicano al bene comune.

