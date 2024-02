Minaccia meteorologica: Due cicloni portano pioggia, vento e neve sull’Italia

Ciclone in arrivo: previsioni meteo per la seconda metà di febbraio

Il fondatore del sito Antonio Sanò di www.iLMeteo.it ha annunciato che l’Italia sarà interessata da due cicloni che porteranno condizioni meteorologiche instabili e movimentate per il resto di febbraio. Già da oggi, le regioni del centro-sud e le isole maggiori vedranno un peggioramento delle condizioni meteo a causa del passaggio del primo ciclone. Sanò afferma: “Visti i contrasti piuttosto accesi tra masse d’aria diverse non escludiamo il rischio di fenomeni intensi anche a carattere temporalesco”.

Previsioni giornaliere: cosa aspettarsi

Martedì 20 febbraio, gli effetti del primo ciclone si concentreranno principalmente sulle regioni del Sud, con piogge abbondanti e possibili rovesci temporaleschi. Nel frattempo, al Nord e in gran parte del Centro tornerà il sole, nonostante la presenza di nebbie in intensificazione sulla Valle Padana e nelle zone interne del Centro.

Secondo ciclone in arrivo: cosa cambierà

Tra giovedì 22 e venerdì 23 febbraio è atteso l’arrivo di un secondo ciclone più intenso, che porterà precipitazioni abbondanti e nevicate intense sulle montagne. Anche il Nord sarà coinvolto, con piogge diffuse e localmente intense, soprattutto sulla Liguria di Levante e sull’arco alpino. Sanò avverte: “Si potranno verificare nevicate sopra i 1100-1300 metri di quota”.

In dettaglio, ecco le previsioni per i prossimi giorni:

– Lunedì 19: al Nord nubi sparse con occasionali piovaschi, al Centro molto nuvoloso, al Sud nubi in aumento e temperature in calo.

Martedì 20 : al Nord pioviggini al Nordest e sole altrove, al Centro nubi irregolari, al Sud instabilità diffusa.

Mercoledì 21: al Nord inizialmente soleggiato con aumento della nuvolosità, al Centro cielo poco nuvoloso e tempo stabile, al Sud prevalenza di bel tempo.

Le previsioni indicano l’arrivo di un ciclone carico di maltempo, che continuerà a influenzare il clima italiano nei prossimi giorni.

